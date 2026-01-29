Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı

Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
29.01.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza şubat ayında zam yapılmayacağını belirtti. Bayraktar, doğal gazda kademeli tarifeyi bu yıl hayata geçirmeyi hedeflediklerini, teknik hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza şubat ayında zam yapılmayacağını açıkladı.

A Haber'e konuşan Bakan Bayraktar, "2026 yılı enflasyon hedefimiz yüzde 20'lerin altında. Biz de fiyat düzenlemelerimizi enflasyon hedeflerini şaşırtmayacak şekilde, Merkez Bankası ve Hazinemizle yoğun bir koordinasyon içinde yapıyoruz. Şu an için şubat ayına yönelik bir zam planlamamız bulunmuyor" dedi.

"KADEMELİ TARİFE BU YIL HAYATA GEÇİRİLECEK"

Elektrikteki kademeli modelin doğal gaza da uyarlanacağını kaydeden Bayraktar, "Doğal gazda da kademeli tarifeyi 2026 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Teknik hazırlıklarımız devam ediyor. Muhtemelen bu kış sonrasında, ortalamanın yüzde 50 üzerinde tüketim yapan grupları destekten çıkarabiliriz.

"DESTEK PAKETLERİMİZ HER ZAMAN AÇIK OLACAK"

Ancak dar gelirli ve ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütülen destek paketlerimiz her zaman açık olacak" diye konuştu.

Ekonomi, Sağlık, Eğitim, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    bazı insanlar var çok saf bazıları da var işine geldiği zamanda iş yapıyor. Siz göremiyor musunuz garibanın soruyorlar. Bu dünyanın adaleti yok ama Allahın adaleti hiçbir zaman kesilmez 1 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    benim ocak faturam tam 30 gunluk 3054 tl geldi 45 te yakmistim hic kapatmadan zam gelmis mi gekemmismi belli olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:37
Fenerbahçe’de ’’Karim Benzema’’ sesleri
Fenerbahçe'de ''Karim Benzema'' sesleri
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:10:22. #7.11#
SON DAKİKA: Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.