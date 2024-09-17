Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir

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Son dönemde elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artışlar vatandaşları zor durumda bıraktı. Bu durumun üzerine devletin sağladığı desteklerin kalkıp kalkmayacağı merak konusu oldu. Fatura ödemelerinde ''gelirin kadar öde'' kuralı gündemde.

17.09.2024 15:23  Güncelleme: 15:41
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz faturalarına verilen devlet desteğinde yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı. Buna göre; bundan böyle yalnızca dar gelirli ailelere fatura desteği verilecek; yüksek gelire sahip haneler bu destekten yararlanamayacak. İşte, fatura desteğinin şartları ve diğer detaylar...

Devlet tarafından tüm vatandaşlara verilen elektrik ve doğalgaz fatura desteğinde düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, yapılacak tespit çalışmaları sonrasında destekten sadece dar gelirli haneler yararlanabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, belirledikleri kriterleri açıkladı.

"ELEKTRİK VE DOĞALGAZIN YÜZDE 60'I DEVLET TARAFINDAN ÖDENİYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamalarda elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni bir döneme işaret etti. Bayraktar, 'elektrik ve doğalgazda Hazine üzerinden çok ciddi destekleri olduğunu' belirtti ve 1000 liralık doğalgaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ının halen devlet tarafından karşıladığını söyledi.

FATURALARDA YENİ DÖNEM: GELİRE GÖRE DESTEK VERİLECEK

Bayraktar, fatura desteğinin tüm vatandaşlara uygulandığını ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürüttükleri ortak çalışma kapsamında artık bu desteğin sadece dar gelirli vatandaşlara verilmesini amaçladıklarını söyledi.

Bayraktar, kimlerin elektrik ve doğalgaz desteğinden yararlanamayacağını şu sözlerle ifade etti;

"Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz. Bütçe imkanları nispetinde bu destekler devam edecek. Enerji fiyatlarında oluşabilecek değişikliklerin enflasyona etkisini göz ardı etmeden Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eşgüdümle süreci yürüyoruz."

Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir

Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik ve doğalgaz faturalarınız aniden yükselebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    özgür başkan nediyordu geçim yoksa seçim var 72 12 Yanıtla
  • Ders Olsun:
    Nerden alınıyor bu destekler bizim niye haberimiz yok ödeyip duruyoruz 47 3 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Şu yaz günlerinde en az 300-400 TL doğal gaz 500-600 TL Elektirik faturası geldiğine göre kışın gelecek faturaları düşünemiyorum, 100. Yılımızda tam gaz UÇUYORUZ maşaAllah 41 3 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Ne desteği palavrayı bırakın destekmişşşş 36 1 Yanıtla
  • Feridun Toprak:
    Sen suyu söyle en az su gelirdi şu faturası hepsini geçti korkumuzdan duş alamıyoruz 17 0 Yanıtla
  • Merdo:
    Zam mı bırakın gelsin zaten yabancı değil :)))) 11 0 Yanıtla
  • Ergün Akyüz:
    İstanbul’da su benzini geçti haberini bile yapmıyorsunuz? Kitle memnun ses çıkaran yok. 8 0 Yanıtla
  • Altan Gündoğan:
    yazıklar olsun emekli asgari ücret li perişan 2 0 Yanıtla
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