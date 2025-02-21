Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz tarifelerinde Nisan ayına kadar bir artış yapılmayacağını duyurdu.

21.02.2025 09:00  Güncelleme: 09:10
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt verdi.

Bayraktar, "Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak. Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKTE YENİ DÖNEM

Bakan Bayraktar'a, yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati aşan vatandaşların, elektrik sübvansiyonundan yararlanamamasına ilişkin düzenleme ve muhalefetten gelen eleştiriler de soruldu.

Bayraktar, "Muhalefetin dediği her zamanki gibi yanlış ve çarpıtma üzerine kurulu...42 milyon abonenin 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. 2024 yılında 5 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler şubat ayından itibaren destek kapsamından çıkarılıyor." dedi.

Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar\'dan yanıt geldi

Alparslan Bayraktar, Politika, Ekonomi, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • KAPLAN BEY:
    peki nisan'dan sonra ne olacak ondan sonra zammı kitleriz halka geçmiş olsun diyorsun yani??? 28 13 Yanıtla
  • Ali Yanık:
    Daha ne kadar zam gelecek? Verin çay kaşığı ile alın kepçe ile, hükümet istifa 20 11 Yanıtla
  • murat olguner:
    Nisandan sonra geçireceğiz diyor 25 2 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Zaten katlamalı zam geldı daha neyın zammı hanı merkez bankasında rekor 173 mılyar dolar var ondan verın 25 1 Yanıtla
  • zoro beyi:
    Son 3 seçim doğalgaz bulduk ile seçime girdik bir tane oy verende nerede bu gazlar diye sormuyor 18 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ya şaka mı yapıyorsunuz, ne zammı,geçen ay elektrik zaten 2 katı oldu 1050 tl ve üzerinde olan bazı evlerde ve tüm işyerlerinde. 6 2 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    sağolsun bizim muhtarda dün aynısını söyledi 6 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Mazotada 1,5 tl zam geldi, bayrama kadar 50 tl olur. Ondan sonra enflasyon ile mücadele, önce sen mücadele etki millette seni görüp mücadele etsin. 4 1 Yanıtla
  • doğukan kadir kaşıkçı:
    Sizler böyle zam gelecekmi haberi yaparsanız karşıdakilerde iyi zam yapar şu durumda bile millet zor öderken. Allah sizleri bildiği gibi yapsın. 2 1 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Nisan'da yapıştıracağız diyor yani 1 2 Yanıtla
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