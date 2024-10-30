Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı? Bakan son noktayı koydu

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz zammına ilişkin konuştu. Bakan bayraktar, enerjide yeni yılda zam olmayacağını belirterek "Ocak ayında elektrik ve doğalgaza zam gündemde değil" ifadelerini kullandı.

Tüketicileri rahatlatacak bu haber, enerji maliyetlerinin yüksek olduğu kış aylarında büyük bir önem taşıyor.