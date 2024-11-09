Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk canlı yayınında elektrik fiyatlarında uygulanacak yeni tarifeyi açıkladı. Şimdiye kadar dar gelirli gruba ve abonelerin büyük kısmına uygulanan desteğin devam edeceğini vurgulayan Bakan Bayraktar, yüksek tüketim için değişikliğe gidileceğini söyleyerek tükettiğin kadar öde uygulamasının ayrıntılarını anlattı.

Bakan Bayraktar açıklamalarına şöyle devam etti: En ucuz kaliteli elektrik sağlamak bizim hedefimiz. 2020'den sonra tüm dünyada çok büyük krizleri çok kısa sürede yaşadı. İklim krizi var, Ukrayna- Rusya savaşı var, tedarik zincirinde kırılmalar oldu. Emtia fiyatlarında yaşanan değişimleri gördük ve çok büyük krizler gördük. Bu dönemde vatandaşımıza bu krizleri nasıl yansıtmayız ya da en az nasıl yansıtırız çabası içinde olduk.

"ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA DESTEK VERDİĞİMİZ İKİ ANA GRUP VAR"

"Biz elektrik sisteminde bahsettiğimiz destek anlamında baktığımızda hiçbir değişiklik olmazsa 500 milyar liralık elektrik yükünü alıyoruz. 40 milyon abonemiz var. 10 milyonu Aile Bakanlığı'nın üzerinden yürüttüğümüz destek programı var. İlk grupta dar gelirli vatandaşlarımızı hedeflediğimiz bir destek programımız var. 4.1 milyon haneyi ilgilendiriyor. Toplam abonemizin yüzde onu civarında. Evde 3 kişi yaşıyorsunuz. 100 kilovatsaat kadar faturaya kadar olan kısmını biz ödüyoruz. Bunun üzerini vatandaşımız ödüyor.

İkinci grupta ise abonelerimizin tamamına uyguladığımız destek söz konusu. Burada da 240 kilovatsaat kadar olan bedeller normal fiyattan ve bunu geçen miktar ikiyle çarpılıyor. Aylık 200 kilovatsaat yani günlük 7 kilovatsaat ise 400-450 TL civarında bir fatura ödüyorsunuz."

FATURADA "ÇOKTAN ÇOK, AZDAN AZ" DÖNEMİ

"2025 yılı için yapmayı hedeflediğimiz bir çalışma var. Tüketimi Türkiye ortalama tüketiminin iki katı olan grup var. Biz onlara diyoruz ki "Sizin bu desteklenen grubun içinde yer almanıza gerek yok, elektrik fiyatının maliyeti neyse onu belirtin." Bu konuyla alakalı çalışmamızı teknik düzeyde yaptık. Doğalgazda da böyle bir uygulamamız var. Gerçekten desteğe ihtiyacı olmayana yönelik fiyat artışı olacak."

DÜZENLEME TOPLAM ABONELERİN YÜZDE 3'ÜNÜ İLGİLENDİRİYOR

"Düzenlemenin özü, maliyete göre hesaplama. 38.8 milyon abone için bu konuyla alakalı bir fiyat artışı olmayacak. Bazı iddialar var "500 lira fatura ödeyenler 1000 lira ödeyecek" diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Tükettiğinizin iki katından daha fazlasını tüketmezseniz hiçbir sorun yok. Yeni dönemde fiyat artışı tüketimi çok yüksek olan yüzde 3'lük bir kesimi ilgilendiriyor. Ciddi bir adaletsizlik var."