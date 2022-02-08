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Elektrik zammı sonrası esnaf kendi önlemlerini almaya başladı! Isıtıcı açtıran müşterilerden ücret isteniyor - Son Dakika

Elektrik zammı sonrası esnaf kendi önlemlerini almaya başladı! Isıtıcı açtıran müşterilerden ücret isteniyor

08.02.2022 14:51

Elektriğe yapılan zamdan en çok etkilenenlerden biri de esnaf oldu. Ticari tarifelerde zam oranı yüzde 125 olurken, esnafın faturaları 2-3 kat arttı. Hal böyle olunca da birçok esnaf kendi önlemlerini almaya başladı. Bazı kafeteryalar, ısıtıcı açtıran müşterilerden saat başı 5-15 TL arasında bir ücret isterken, siparişlere de 40-50 TL arasında bir limit koydu.

Yeni yılla birlikte elektriğe yüzde 50 ile yüzde 127 arasında zam geldi. Faturalardaki artış hem vatandaşı hem de esnafı zor duruma sokarken, elektrik faturası gündemden düşmek bilmedi.

İNDİRİMLİ TARİFEDE KOTA 210 KİLOVATA ÇIKARILDI

Faturaların 2-3 kat arttığı şikayetleri sonrası hükümet yeni bir adım atarak, yeni yılla birlikte geçilen kademeli tarifede, indirimli elektriğin kullanım kotasını 150 kilovattan 210 kilovata çıkardı. Bu gelişme sonrası elektrik faturalarının 40-50 TL gibi düşüş yaşanması bekleniyor.

ESNAFIN FATURALARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Elektriğe yapılan zamlardan en çok etkilenenlerden biri de esnaf oldu. Ticari tarifelerde zam yüzde 125 olurken, esnafın faturalarında dikkat çeken bir artış oldu.

KAFELER KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALMAYA BAŞLADI

Fiyatlardaki artış sonrası esnaf da kendi önlemlerini almaya başladı. Bazı kafeteryalar, ısıtıcı açtıran vatandaşlardan saat başına 5-15 lira arasında ücret almaya başladı. Ayrıca siparişlere de limit getirildi. 40-50 TL'nin altında sipariş verenlerin işletmelerde oturulmasına izin verilmiyor.

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Elektrik Faturası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik zammı sonrası esnaf kendi önlemlerini almaya başladı! Isıtıcı açtıran müşterilerden ücret isteniyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elektrik zammı sonrası esnaf kendi önlemlerini almaya başladı! Isıtıcı açtıran müşterilerden ücret isteniyor - Son Dakika
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