Yeni yılla birlikte elektriğe yüzde 50 ile yüzde 127 arasında zam geldi. Faturalardaki artış hem vatandaşı hem de esnafı zor duruma sokarken, elektrik faturası gündemden düşmek bilmedi.
Faturaların 2-3 kat arttığı şikayetleri sonrası hükümet yeni bir adım atarak, yeni yılla birlikte geçilen kademeli tarifede, indirimli elektriğin kullanım kotasını 150 kilovattan 210 kilovata çıkardı. Bu gelişme sonrası elektrik faturalarının 40-50 TL gibi düşüş yaşanması bekleniyor.
Elektriğe yapılan zamlardan en çok etkilenenlerden biri de esnaf oldu. Ticari tarifelerde zam yüzde 125 olurken, esnafın faturalarında dikkat çeken bir artış oldu.
Fiyatlardaki artış sonrası esnaf da kendi önlemlerini almaya başladı. Bazı kafeteryalar, ısıtıcı açtıran vatandaşlardan saat başına 5-15 lira arasında ücret almaya başladı. Ayrıca siparişlere de limit getirildi. 40-50 TL'nin altında sipariş verenlerin işletmelerde oturulmasına izin verilmiyor.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrik zammı sonrası esnaf kendi önlemlerini almaya başladı! Isıtıcı açtıran müşterilerden ücret isteniyor - Son Dakika Ekonomi