Elektrikte Büyük Sürpriz: Yeni Limit ve 2 Kat Fatura - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrikte Büyük Sürpriz: Yeni Limit ve 2 Kat Fatura

Elektrik tüketiminde yeni bir limit açıklandı. Bu limitin aşılması durumunda faturaların iki katına çıkacağı belirtildi. Tüketiciler bu durumdan oldukça rahatsız. Detaylar haberimizde.

08.11.2024 10:34
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Elektrikte büyük kazık geliyor. Yeni limit açıklandı. 2 kat fatura gelecek

Elektriğe Haziran ayından yapılan yüzde 38'lik zammın ardından hükümet şubat ayında kademeli tüketime göre faturalandırmaya geçecek. Meslek odaları tarafından "gizli zam" olarak adlandırılan bu uygulama ile belirlenen 417 kilowatt-saat sınırını aşmak ise zor değil. Bir hanenin bu sınıra ulaşması için tüketeceği elektrik miktarı ise cihazların kullanım oranına göre hesaplandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hükümetin elektrik ve doğalgaz tarifelerini tüketim miktarına göre düzenleyecek yeni bir sistem üzerinde çalıştığını doğrulamıştı.

Bakan'ın açıklamalarına göre ocak ayında elektriğe zam yok. Şubat itibariyle ise EPDK'nın yaptığı düzenleme ile ayda 417 kilowatt-saat sınırını aşan hanelere şu an gelen faturanın iki katı fatura gelecek.

HAFTADA BİR FIRIN ÇALIŞTIRMAK 2 SAAT KLİMA AÇMAK LİMİTİ AŞIYOR

Sözcü'nün haberine göre Türkiye'nin en büyük özel elektrik şirketlerinden birinin internet sitesinde paylaştığı verilerden yapılan hesaplamaya göre her evde bulunan temel eşyaları asgari düzeyde kullanarak ayda 417 kilovatsaatlik sınırı geçmek gayet mümkün.

Buzdolabının fişini hiç çekmeyen, günde 5 saat televizyon izleyen, haftada 4 kez çamaşır makinesini çalıştıran, bir kez ev süpüren, 2 kez ütü yapan ortalama bir hane de şubat ayından itibaren yüksek tüketimden dolayı zamlı elektrik faturası ödeyebilir. Hesaplamada hanenin 5 ay boyunca her gün 6 saat boyunca kalorifer yaktığı, 5 saat LED, 5 saat klasik ampül kullandığı, 3 ay boyunca günde 2 saat klima açtığı, haftada bir kez fırın kullandığı ve haftada 2 kez çamaşır kurutma makinesi kullandığı baz alındı. Tost makinesi, kettle gibi bazı ev aletleri de hesaplamaya katıldığında hanenin aylık tüketimi 420 kilovatsaate ulaşıyor.

Ekonomi, Enerji, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikte Büyük Sürpriz: Yeni Limit ve 2 Kat Fatura - Son Dakika

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