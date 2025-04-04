Elektrik fiyatlarında 5 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına zam yapıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, elektrik fiyatları mesken (konut) abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında zamlandı.
Zam kararına gerekçe olarak elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış gösterildi.
Açıklamada ayrıca, doğalgaz satış fiyatlarına da sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında zam yapıldığı belirtildi.
Son Dakika › Ekonomi › Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam - Son Dakika
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