Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam

Elektrikte konut abonelerine yüzde 25, kamu ve özel hizmetlere yüzde 15, sanayiye yüzde 10 ve tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4 oranında zam yapıldı. Yeni tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

04.04.2025 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrik fiyatlarında 5 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına zam yapıldı.

KONUT ABONELERİNE YÜZDE 25 ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, elektrik fiyatları mesken (konut) abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında zamlandı.

GEREKÇE: MALİYETLERDE YAŞANAN ARTIŞ

Zam kararına gerekçe olarak elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış gösterildi.

DOĞALGAZDA 2 TÜKETİCİ GRUBUNA ZAM

Açıklamada ayrıca, doğalgaz satış fiyatlarına da sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında zam yapıldığı belirtildi.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Ekonomi, Enerji, Finans, Yaşam, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (42)

  • mustafa sagdic:
    evet Ak troller. sahne sizin. gelin otun hadi 102 7 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Harika ekonomi çok iyi gidiyor enflasyon düşük diyordu o gözlüklü şirin. 100 8 Yanıtla
  • orhanbayarr21:
    şaşırdıkmı hayır her GÖN zamlarla milletin sırtına yüklüyorlar benzin elektrik market ÖTV KDV. köprü otoyollar bir nefes aldığımız dışında her şey zam millet görsün her şeyi artık yalanlara kanmasın artık 101 5 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    Ulan sizin yatacak yeriniz yok 84 4 Yanıtla
  • urhan B:
    ver mehteri ver... 85 3 Yanıtla
  • Deniz Tekin:
    allah yedirmesin siz gibi zalimlere 81 3 Yanıtla
  • Faruk Erdöl:
    padişahım çok yaşa 67 7 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Reis işini bilir asgari ücreti 30 bin yapar 18 41 Yanıtla
  • fynp4g7mhj:
    geç kaldınız 52 2 Yanıtla
  • Batıkan Gültekin:
    Hüloooğğ 51 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi Sahte DNA testi detayı Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi! Sahte DNA testi detayı
Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor Eşi dua istedi Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi
Altın fiyatlarında korkulan oldu Altın fiyatlarında korkulan oldu
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş
44. maddeden sevk edildi Jose Mourinho’yu bekleyen dev ceza belli oldu 44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu

21:01 Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam
19:37 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, gözaltında 3 kez astım krizi geçirmiş
19:19 44. maddeden sevk edildi Jose Mourinho’yu bekleyen dev ceza belli oldu 44. maddeden sevk edildi! Jose Mourinho'yu bekleyen dev ceza belli oldu
18:34 TFF’den Mourinho kararı Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu TFF'den Mourinho kararı! Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri belli oldu
17:48 Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı’na adayım Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: CHP Genel Başkanlığı'na adayım
09:16 Hazırlık yapıyorlar Elon Musk’a büyük şok yaşatacaklar Hazırlık yapıyorlar! Elon Musk'a büyük şok yaşatacaklar
09:10 Volkan Demirel Fenerbahçe’nin başına geçeceği tarihi açıkladı Volkan Demirel Fenerbahçe'nin başına geçeceği tarihi açıkladı
09:08 Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi Yapım şirketine çağrılan Aybüke Pusat için karar verildi
09:03 Otomotiv devi üretimini durdurdu Otomotiv devi üretimini durdurdu
09:03 Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış Dursun Özbek derbi biter bitmez telefona sarılmış
08:56 İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
08:41 Altın fiyatlarında korkulan oldu Altın fiyatlarında korkulan oldu
08:37 Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor Eşi dua istedi Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi
08:18 Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi Sahte DNA testi detayı Bebeğini sallayarak öldürdü, hastaneye bile götürmedi! Sahte DNA testi detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 21:49:13. #7.12#
SON DAKİKA: Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement