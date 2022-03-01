Elektrikte tarife sınırı artırıldı, KDV düşürüldü! Vatandaşın 350 liralık faturası 302 liraya düşecek - Son Dakika

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Hükümet, elektrik faturalarıyla ilgili şikayetler bir hayli artınca vatandaş ve esnafa rahat bir nefes aldırmak için harekete geçti. Yaklaşık 1 aydır yürütülen çalışma sonrasında beklenen açıklama geldi. Dün akşam Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni tarifeyi açıkladı.

KDV DÜŞÜRÜLDÜ, KİLOVAT SINIRI YÜKSELTİLDİ

Vatandaş ve esnafın sırtındaki fatura yükünü hafifletmek için elektrikteki KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Ayrıca meskenler için daha önce 150 kilovattan 210 kilovata çıkarılan tarife sınırı da 240 kilovata yükseltildi.

350 LİRALIK FATURA 302 LİRAYA DÜŞECEK

Böylece toplam indirim oranı yüzde 14'e kadar çıktı. EPDK'nin örnek hesaplamasına göre, 30 günlük fatura döneminde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesinin ödediği 350 liralık elektrik faturası, 302 liraya inecek.

KONUTTA KİLOVATSAAT BAŞINA ÖDENECEK ÜCRET

Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat, kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, günlük tüketimlerin 8 kilovatsaat üstündeki kısım için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacak.

ESNAF DA KADEMELİ TARİFEYE GEÇTİ

2022 itibarıyla elektriğe gelen zam sonrası esnafın faturasında 3 kata varan artış olmuştu. Esnafın şikayetinin artması ve faturaları ödeyemeyecek duruma gelmesiyle, hükümet ticarethane statüsündeki abonelikler için de bir düzenleme yaptı. Konuttaki kademeli tarife esnaf için de getirildi. Esnafın kademeli tarifesinde ise sınır günlük 30, aylık 900 kilovat olacak.

ESNAFIN KİLOVATSAAT BAŞINA ÖDEYECEĞİ ÜCRET

Bu sınırdaki tüketimler için yüzde 25 indirim yapılmış oldu. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için kilovatsaat başına nihai fiyat 2 lira 5 kuruş olacak. Bu düzenleme 6 milyon 315 bin ticarethane abonesini (ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini) kapsayacak.

CEMEVİ, DERNEK VE VAKIFLAR TİCARETHANE STATÜSÜNDEN ÇIKARILDI

Ayrıca cemevleri, vakıf, dernek gibi yerler ticarethane statüsünden çıkarıldı. 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleriyle bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alındı.