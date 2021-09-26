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Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar ikinci çeyrekte yüzde 34 arttı - Son Dakika

Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar ikinci çeyrekte yüzde 34 arttı

26.09.2021 11:24
Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar ikinci çeyrekte yüzde 34 arttı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektöründe yatırımların bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttığını belirterek, "Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar hız kesmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektöründe yatırımların bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttığını belirterek, "Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar hız kesmedi. Yılın ikinci çeyreğinde elektronik haberleşme sektörünün net satış gelirleri yüzde 18 arttı." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 2021 yılı ikinci çeyreğini kapsayan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu değerlendirdi.

Elektronik haberleşme sektöründe yatırımların yüzde 34 arttığını belirten Karaismailoğlu, "Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar hız kesmedi. Yılın ikinci çeyreğinde elektronik haberleşme sektörünün net satış gelirleri yüzde 18 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektörünün, diğer sektörlerin iş yapış biçimlerini etkilemesi ve verimlilik artışını sağlaması bakımından önemli olduğuna dikkati çekerek, sektörün geçmişten itibaren verilerine bakıldığında olumlu tablonun her dönem devam etmesinden memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Yakın gelecekte kullanıma sunulacak teknolojilerin sektörün ivmesini artırmasını beklediklerini bildiren Karaismailoğlu, 5G ve yaygınlaşan yüksek hızlı fiber altyapıların ekonominin genelindeki toparlanma ve iyileşmeye de pozitif katkı yapacağını belirtti.

Sektöre 3,8 milyar liralık yatırım

Karaismailoğlu, 2021 yılı ikinci çeyreğinde sektörde net satış gelirlerinin 22,1 milyar lirayı aştığına dikkati çekerek, Türk Telekom ve mobil operatörlerin bu gelirdeki payının 16,1 milyar lira olduğuna işaret etti.

Yatırımlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bugüne kadar görülen yüksek büyümenin ikinci çeyrekte de devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Yatırımlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 arttı ve 3,8 milyar lirayı aştı." ifadesini kullandı.

152,4 milyon cep telefonu numarası taşındı

Mobil abone sayısının 84,6 milyon olduğu bilgisini de paylaşan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Abone yaygınlığı yüzde 101,2'dir. Bu abonelerin 78,5 milyonu 4,5 G abonesidir. Makineler arası iletişim abone sayısı 7 milyona ulaştı. Taşınan mobil numara sayısı toplamda 152,4 milyon olurken, bu çeyrekte ise 2,3 milyon numara taşındı. Toplam genişbant internet abone sayımız, 68,3 milyonu mobil olmak üzere 85,7 milyona çıktı ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 artış kaydetti. Abone sayısında en yüksek yüzdesel artış yüzde 32,3 ile 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında, müteakiben yüzde 13,6'lık bir oranla da 'Kablo İnternet' abone sayısında gerçekleşti. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 211 GByte olurken, mobil abonelerin aylık ortalama kullanımı ise 10,5 GByte'a ulaştı. Ülkemizdeki toplam fiber altyapı uzunluğu yüzde 10,2 oranında artarak 445 bin kilometreyi geçti."

Karaismailoğlu, yılın ikinci yarısında da elektronik haberleşme sektöründe finansal veriler, abone sayıları ve kullanım miktarlarında artışların ve buna bağlı olarak operatör yatırımlarının sürmesini beklediklerini bildirdi.

Adil Karaismailoğlu, İnternet, Türkiye, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar ikinci çeyrekte yüzde 34 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elektronik haberleşme sektöründe yatırımlar ikinci çeyrekte yüzde 34 arttı - Son Dakika
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