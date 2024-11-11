Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor

Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye\'de çıkarılıyor

Dünyanın en değerli taşlarından biri olan ve renk değiştirebilme özelliği ile bilinen diaspor taşı, sadece Türkiye'de çıkarılabiliyor. Elmastan 10 bin kat daha değerli olan bu taş büyük ilgi görüyor.

11.11.2024 21:01
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Elmastan 10 bin kat daha değerli olan diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor.

Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor

Dünyanın en değerli taşlarından biri olan ve renk değiştirmesi ile bilinen diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor. Elmastan daha değerli olan taş, hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.

Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor

ELMASTAN 10 BİN KAT DAHA DEĞERLİ

Servet değerindeki taş dünya üzerinde sadece Muğla'da bulunabildi. Elmastan 10 bin kat daha değerli olan taş, ışığa göre renk değiştirebilen nadir kıymetli taşlardan biri olarak nam saldı.

Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor

Gün ışığında yeşil renge bürünen diaspor taşı, mum ışığında pembe renge dönüşüyor. Bu iki renk, taşın renk değişiminde iki uç noktadan belirginleşiyor.

Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor

Pembe ile yeşil arasındaki birçok ton gün ışığında, ortamdaki ışığa hatta bazen kıyafetlere göre dahi değişiklik gösterebiliyor.

Ekonomi, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mirac Aslanoglu:
    aha gene birsen buldular yine zamlar geliyor 20 6 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Nerelerde çıktığını yazmayın bari dağı ormanı toprağı gölleri köyleri yine mahfederler 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    seçim felan yok inşallah bulduk gene bi şey 8 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    On bin kat mı!.. yalancının 4 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Bize Yaramaz Devlet Babalarımız Var 0 0 Yanıtla
  • Erol Saglam:
    Bence Türkiye de yer altından çıkarılan en pahalı madde jelibondur 0 0 Yanıtla
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