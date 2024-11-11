Elmastan 10 bin kat daha değerli diaspor taşı sadece Türkiye\'de çıkarılıyor

Ekonomi

Elmastan 10 bin kat daha değerli olan diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor.

Dünyanın en değerli taşlarından biri olan ve renk değiştirmesi ile bilinen diaspor taşı sadece Türkiye'de çıkarılıyor. Elmastan daha değerli olan taş, hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgi görüyor.

ELMASTAN 10 BİN KAT DAHA DEĞERLİ

Servet değerindeki taş dünya üzerinde sadece Muğla'da bulunabildi. Elmastan 10 bin kat daha değerli olan taş, ışığa göre renk değiştirebilen nadir kıymetli taşlardan biri olarak nam saldı.

Gün ışığında yeşil renge bürünen diaspor taşı, mum ışığında pembe renge dönüşüyor. Bu iki renk, taşın renk değişiminde iki uç noktadan belirginleşiyor.

Pembe ile yeşil arasındaki birçok ton gün ışığında, ortamdaki ışığa hatta bazen kıyafetlere göre dahi değişiklik gösterebiliyor.