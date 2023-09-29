Elon Musk'tan Teknofest paylaşımı: Gelecek yıl bizzat katılmayı ve diğer fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum - Son Dakika

Elon Musk'tan Teknofest paylaşımı: Gelecek yıl bizzat katılmayı ve diğer fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum

Elon Musk\'tan Teknofest paylaşımı: Gelecek yıl bizzat katılmayı ve diğer fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum
Son Güncelleme: 29.09.2023 19:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İzmir'deki Teknofest'e davet edilen Elon Musk, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak, "Davetiniz için teşekkür ederim Sayın Erdoğan, gelecek yıl bizzat katılmayı ve Türkiye'deki diğer yatırım fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

NEW YORK'TE ERDOĞAN, TEKNOFEST'TE DAVET ETMİŞTİ

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere geçtiğimiz haftalarda New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde iş adamı Elon Musk'ı kabul etmişti. Görüşme sırasında Erdoğan, Musk'ı İzmir'deki Teknofest'e davet etmişti.

ELON MUSK'TAN TEKNOFEST PAYLAŞIMI

İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST devam ederken Elon Musk, X hesabından bir paylaşımda bulundu. TEKNOFEST'ten kesitlerin yer aldığı videoyu paylaşan Musk, "Teknofest'te yarışan tüm ekipleri tebrik etti.

"GELECEK YIL KATILACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür eden Musk, "Gelecek yıl Teknofest'e bizzat katılmayı ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını görüşmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk'tan Teknofest paylaşımı: Gelecek yıl bizzat katılmayı ve diğer fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'tan Teknofest paylaşımı: Gelecek yıl bizzat katılmayı ve diğer fırsatlarını tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum - Son Dakika
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