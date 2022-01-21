EMD İzmir Şubesi'nden "Bir Ömür Ekonomi Yazanlar" etkinliği

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, vefat eden ekonomi muhabirleri için "Bir Ömür Ekonomi Yazanlar" Anma Etkinliği düzenledi.

Ebediyete intikal eden derneğin kurucu başkanı Özden Alpdağ ile İzmir Şubesi üyeleri Abdullah Bozkurt, Aytaç Sefiloğlu, Barış Kudar, Füsun Çağlar, Güler Özkan, Yaşar Sezginer ve Yener Özkesen için düzenlenen anma etkinliğinde Hisar Camisi girişinde pilav hayrı gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Murat Demircan, andıkları meslektaşlarının Türkiye ekonomisinin gelişimi adına bir ömür çaba gösterdiklerini, hepsinin yaşamlarının son gününe kadar ekonomi yazdıklarını dile getirdi.

2021 yılında pandemi nedeniyle çevrim içi anma etkinliği yaptıklarını anlatan Demircan, "Meslektaşlarımız bir araya gelmeyi özlemişler. Fiziki anma etkinliklerini bundan sonraki süreçte devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ile dernek üyeleri katıldı.