Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da hesaplara yatacak - Son Dakika
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Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da hesaplara yatacak

22.04.2022 11:43
Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da hesaplara yatacak

Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

"4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek". - ANKARA

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Ramazan Bayramı, Emekli, Bayram, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Emekli bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da hesaplara yatacak - Son Dakika


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