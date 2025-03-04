Milyonlarca emeklinin bayram Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi beklentisi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Geçen yıl yapılan ödemelere bu yıl hangi oranda zam yapılacağı en çok merak edilenlerden biri. Ramazan Bayramı tarihi yaklaştıkça konuya ilişkin tartışmalar da artıyor. Ekonomi çevreleri ise bu yılki emekli bayram ikramiyelerinde altı aylık enflasyon oranı, yıllık enflasyon oranı ve seyyanen zam olmak üzere 3 senaryo üzerinde duruyor.
Hükümet kanadından, emeklilerin enflasyona karşı korunmasına ilişkin sıcak mesajlar gelirken geçen yıl yapılan 3'er bin liralık ödemeler üzerinden 3 yeni fiyat hesaplaması gündemde. Buna göre en güçlü senaryolarda
Bayram ikramiyelerinin artırılması için Meclis'te yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu yasal düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp resmi olarak yürürlüğe girecek.
SGK'dan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ve iş göremezlik geliri alanlar ikramiyeden yararlanıyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri de ödeme alıyor. Bayram ikramiyesi, maaş miktarına bakılmaksızın tüm emeklilere eşit olarak ödeniyor. Dul ve yetim maaşı ile iş göremezlik ödeneği alanlar için ise hisse oranına göre hesaplama yapılıyor.
Emeklilerin bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Arife günü 29 Mart Cumartesi olduğundan, ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bu bayrama ait ikramiyelerin ise büyük olasılıkla 2-5 Haziran tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.
Son Dakika › Ekonomi › İşte emekli ikramiyeleri için en güçlü 3 ihtimal - Son Dakika
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