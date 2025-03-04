İşte emekli ikramiyeleri için en güçlü 3 ihtimal - Son Dakika
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Ekonomi

İşte emekli ikramiyeleri için en güçlü 3 ihtimal

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Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin rakamlar netleşmemişken beklentiler yükseliyor. Hükümet, emeklilere verilecek bayram ikramiyeleri için 3 farklı seçenek üzerinde duruyor.

04.03.2025 10:29
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Milyonlarca emeklinin bayram Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi beklentisi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Geçen yıl yapılan ödemelere bu yıl hangi oranda zam yapılacağı en çok merak edilenlerden biri. Ramazan Bayramı tarihi yaklaştıkça konuya ilişkin tartışmalar da artıyor. Ekonomi çevreleri ise bu yılki emekli bayram ikramiyelerinde altı aylık enflasyon oranı, yıllık enflasyon oranı ve seyyanen zam olmak üzere 3 senaryo üzerinde duruyor.

ÜÇ FARKLI ZAM FORMÜLÜ MASADA

Hükümet kanadından, emeklilerin enflasyona karşı korunmasına ilişkin sıcak mesajlar gelirken geçen yıl yapılan 3'er bin liralık ödemeler üzerinden 3 yeni fiyat hesaplaması gündemde. Buna göre en güçlü senaryolarda

  • Enflasyon Oranında Artış: Ocak ayındaki 6 aylık enflasyon oranı olan %15,75'e göre bir artış yapılması durumunda, mevcut 3.000 TL olan ikramiye 3.472 TL'ye yükselebilir. Yuvarlama ile bu tutarın 3.500 TL olarak belirlenmesi beklenebilir.
  • Yıllık Enflasyon Oranında Artış: 2024 yılı enflasyonu %44,38 olarak gerçekleşti. Bu oranda bir zam yapılması halinde, ikramiye 4.331 TL'ye çıkabilir. Yuvarlama ile 4.500 TL olarak belirlenmesi söz konusu olabilir.
  • Seyyanen Artış: Geçtiğimiz yıl olduğu gibi %50'lik bir zam uygulanarak, ikramiye 4.500 TL'ye yükseltilebilir. Hatta 5.000 TL seviyesine çıkarılarak, iki bayram için toplam ödeme 10.000 TL'ye ulaşabilir.

Bayram ikramiyelerinin artırılması için Meclis'te yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu yasal düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp resmi olarak yürürlüğe girecek.

BİR ÇOK KİŞİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR

SGK'dan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ve iş göremezlik geliri alanlar ikramiyeden yararlanıyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri de ödeme alıyor. Bayram ikramiyesi, maaş miktarına bakılmaksızın tüm emeklilere eşit olarak ödeniyor. Dul ve yetim maaşı ile iş göremezlik ödeneği alanlar için ise hisse oranına göre hesaplama yapılıyor.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAYRAMDAN BİR HAFTA ÖNCE HESAPLARA YATIYOR

Emeklilerin bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Arife günü 29 Mart Cumartesi olduğundan, ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bu bayrama ait ikramiyelerin ise büyük olasılıkla 2-5 Haziran tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.

İşte emekli ikramiyeleri için en güçlü 3 ihtimal
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Ekonomi, Hükümet, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşte emekli ikramiyeleri için en güçlü 3 ihtimal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Alex De Souza:
    Sayın vekiiler kendi maaşları olunca çat diye bir gecede herşeyi hallediyorlar.. Şöyle olursa böyle olur. böyle olursa şöyle olur bla bla bla.. Bırakın bu işleri devlet su işleri 10 0 Yanıtla
  • Acelexi72:
    Aceleye gerek yok, biz vekillere maaşlarımızı bağışlayalım, yazıklar olsun vatandaşın işi olunca kağnı hızıyla, kendi özel işleri ışık hızında hallederler, 3 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Sayın AKP -MHP ittifakı, emeklileri fitre ve zekata muhtaç ettiniz . Allah'ım sizi bildiği gibi yapsın. 0 0 Yanıtla
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