Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün yaptığı açıklama ile bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı için ödenecek ikramiye tutarının 4 bin TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu.
Bin liralık zammın ardından 17 milyon emekli, ikramiye ödemelerini hangi tarihlerinde alacağını merak ederken, Meclis'e sunulan düzenleme kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme takvimi de ortaya çıktı.
Habertürk'ün haberine göre; bu hafta itibarıyla Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenen düzenleme sonucunda emekliler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı statülerine göre ödemeleri iki farklı tarihte alacak.
30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin 4 bin liralık ödemelerinin 27 Mart perşembe ve 28 Mart cuma günleri hesaplara yatırılması planlanıyor.
Son Dakika › Ekonomi › Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu - Son Dakika
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