Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Bu sene 4 bin lira olarak açıklanan Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri için ödeme takvimi de belli oldu. Bu hafta itibarıyla Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenen düzenleme sonucunda emeklilerin bayram ikramiyeleri, 27-28 Mart tarihlerinde hesaplara aktarılacak.

11.03.2025 13:30
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün yaptığı açıklama ile bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı için ödenecek ikramiye tutarının 4 bin TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu.

SGK ÖDEME TAKVİMİ ORTAYA ÇIKTI

Bin liralık zammın ardından 17 milyon emekli, ikramiye ödemelerini hangi tarihlerinde alacağını merak ederken, Meclis'e sunulan düzenleme kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ödeme takvimi de ortaya çıktı.

ÖDEMELER 2 FARKLI TARİHTE OLACAK

Habertürk'ün haberine göre; bu hafta itibarıyla Meclis'ten geçerek yasalaşması beklenen düzenleme sonucunda emekliler, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı statülerine göre ödemeleri iki farklı tarihte alacak.

30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin 4 bin liralık ödemelerinin 27 Mart perşembe ve 28 Mart cuma günleri hesaplara yatırılması planlanıyor.

Kurban Bayramı, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu - Son Dakika

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