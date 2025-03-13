Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM\'den geldi

Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkartılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

İKRAMİYELER 4 BİN LİRA OLARAK ÖDENECEK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 11 Mayıs 2018'de eklenen madde ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira tutarında bayram ikramiyesi ödenmesine ilişkin düzenleme yapılmıştı. Son olarak 2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4 biner lira olarak ödenecek. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

İKRAMİYELER 15,5 MİLYON KİŞİYE ÖDENECEK

Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15,5 milyon olarak öngörülüyor. Teklifle, otoyollardan geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan yabancı plakalı araçların, geçiş ücreti ve varsa cezasının ülkeyi terk etmeden önce gümrük kapılarında tahsilatı yapılacak. Bu sayede elde edilecek tutarın yüzde 60'ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedileceği için yıllık yaklaşık 5 milyon dolar gelir elde edileceği hesaplanıyor.