Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor

Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor

Emeklilerin uzun süredir beklediği ikramiye ödemeleri için bugün başlıyor. 2025 için ek zam bin liranın hesaplara yansıtılması için TBMM görüşmeleri gerçekleşmeyince eski tutarların bayramdan önce, ilave tutarların da bayramdan sonra hesaplara yatırılması gündeme gelmişti.

24.03.2025 08:50
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TBMM'de geçen hafta yaşanan siyasi gerilimlerin etkisiyle TBMM oturumuna ara verilmişti. Bu sebeple emekli ikramiyelerine yapılması kararlaştırılan bin liralık ilavenin görüşmeleri de yapılamamıştı.

Emekli ikramiyesine ilişkin zam görüşmelerinin TBMM'nin ilk oturumunda ele alınması bekleniyor ancak Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle yeni düzenleme tamamlanmadan eski tutarların hesaba yatırılması gündeme geldi. Zira TBMM'de onaylanacak önerinin Cumhurbaşkanı'nın onayına gitmesi ardından Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalabileceği anlaşılınca emeklilerin mağduriyetini gidermek adına eski tutarların bayramdan önceye yetiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

İKRAMİYELERİN 3 BİN LİRALIK KISIMLARI ÖDENECEK

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.

Buna göre;

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:

  • 17, 18, 19 olanlara 24 Mart
  • 20, 21, 22 olanlara 25 Mart
  • 23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.

Açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Emekli ikramiyeleri için kritik gün bugün

Haberler.com Özel, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Uuu bbb:
    eyyy dünya lideri neredesin yedir bitirdin bin tl kim çaldı 16 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    yaparsa AKAPe Yapar 9 2 Yanıtla
  • Mahmut Yamaç:
    Emekliler yılı olacak diye boşuna dememişler , şimdi bayram edecek Emekliler. 7 3 Yanıtla
  • Emir2017:
    yanlış biliyorsun ampul CHP söyler AK KE PE yapar 7 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Aha 5 kokteyl parası yatmış insanlara :) 1 0 Yanıtla
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