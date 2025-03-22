Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde

Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesine ilişkin TBMM görüşmeleri, oturumlara ara verilmesi nedeniyle önümüzdeki haftaya sarktı. Ancak yine gecikmesi durumda ramazan ikramiyelerinin hazırlık süreci Ramazan Bayramı'na yetişmezse ikili ödeme sistemi uygulanabileceği konuşuluyor.

22.03.2025 09:29
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Emeklilerin beklediği bayram ikramiyesinin ödeme takviminin bu hafta netleşmesi bekleniyordu. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan siyasi tartışmaların ardından görüşmelere 25 Mart'a kadar ara verildi. Böylece emekli ikramiyesine ilişkin düzenlemenin görüşülmesi de ertelenmiş oldu.

TAKVİM İLERİYE SARKABİLİR

Emekli ikramiyesine ilişkin görüşmeler salı günü yapılamazsa takvim daha da ileri sarkabilir. Ancak görüşmelere başlansa ve onaylansa bile, taslağın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulması, onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin bayrama yetişememesi ihtimali de var. Bu durumda emekli ikramiyelerinin 3 bin liralık kısmının hemen hesaplara yatırılması, bu yıl ilave edilen bin liralık kısmının ise düzenlemenin yasalaşmasının ardından hesaplara yatırılabileceği konuşuluyor. Ancak bu belirsizliğin ortadan kalkması için salı günü TBMM'de gerçekleştirilecek görüşmelere bakılması gerekiyor.

İKRAMİYELERİN EK MALİYETİ BELLİ OLDU

Yaklaşık 16 milyon emekli için son olarak 2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4'er bin TL olarak ödenecek. Bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesinin, 2025 yılı bütçesine maliyeti 28,4 milyar lira olarak hesaplandı.

DUL VE YETİM AYLIKLAR DA DEĞİŞİYOR

Dul ve yetimler de bayram ikramiyesi alıyor. Ancak tutarları oran hesabına göre yapılıyor. Yüzde 75 hak sahipleri 3'er bin liradan toplamda 6 bin TL, yüzde 50 hak sahipleri 2'şer bin liradan toplamda 4 bin TL ve yüzde 25 hak sahipleri biner liradan toplamda 2 bin TL ödeme alacak.

EMEKLİLİK İÇİN 1 GÜN BİLE ÖNEMLİ

Emeklilik dilekçesini Şubat ayı sonuna kadar verenler de henüz maaş almamış olsa da Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak. Emekli ikramiyeleri belirlenmiş net bir tarih bulunmasa da genelde her iki bayram evvelinde hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar – 1 Nisan Salı tarihleri arasına denk geliyor.

Bayram İkramiyesi, Ramazan Bayramı, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli ikramiyeleri için yeni formül gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mehmet Yılmaz:
    emekliler sizi düşünen yok başınızın çaresine bakın 200 mv yeterli bu ülkeye gerisi boş 124 1 Yanıtla
  • Aydın Gökmen:
    Bir kıl kuyruk yüzünden bugün tutuklansında gümdenden çıksın bu adam chp liler meclisi terk edince onaylanmadı tabi bu ülkeye hep zarar bu zihniyet 16 107 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    600 tane m.v. var hiç biri işe yaramıyor kendilerine gelince gece yarıları yasa çıkartıyorlar vatandaş üç kuruş birşey verecekler bin dereden su getiriyorlar. 106 1 Yanıtla
  • 78908900:
    TBMM ni işgal eden 600 vekile aktarın onlar daha ağır sartlarda geçiniyorlar...TBMM lokantasında 4 çeşit yemek 170. tl. 92 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    4 bin lira verilse ne olur verilmese ne olur. sanki çok büyük bir para.. ballandırıyor duruyorsunuz.. 75 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ne salak haberler ya, 4 kuruş para veriyor haberler de maliyet hesaplıyor. Manav mı la burası? 66 0 Yanıtla
  • Yavuz:
    ne büyük para aman isterseniz zorlanmayın taksit taksit alalım 59 0 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Biz almayalım canım. Nasıl olsa o çıkmaz soklarda kalan siz olacaksınız. Geldiğiniz gibi gideveksiniz bir yüzükle yok öyle yama. Başkomutanımın tırnağı ile kazıyarak kazandığı yerleri kurduğu fabrikaları nasıl sattığınızı ve nekadarına ortak olduüunuzu tektek hesap verip öyle defolup gideceksiniz. 35 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    4 binin 2 taksitle odenmesi mi yani.. 100 liradan bilmem kac ay yatirilsin boylece her ay yardim yaptik denir . saka misiniz ya.. 4 bin 4 ..444 bin degil 27 1 Yanıtla
  • 032725:
    Verdiğiniz bu parayı ananızın kumbarasına atayım. 18 2 Yanıtla
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