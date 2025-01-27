Emekli maaşı için kritik görüşmeler başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli maaşı için kritik görüşmeler başlıyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni hafta boyunca önemli düzenlemeleri görüşecek. En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi de yine bu hafta Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak.

27.01.2025 10:13
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Meclis'te yeni bir haftaya da yoğun bir gündem ile giriyor. Haftalık çalışmasına 28 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI GÖRÜŞÜLECEK

Teklife göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek. İşverene, ocak-aralık döneminde günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilecek.

EÜAŞ, TETAŞ'ın taraf olduğu mevcut sözleşmeler kapsamında imzalanmış enerji alış ve satış anlaşmalarını yürütecek; elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat ile enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

TMSF, Türk Ceza Kanunu ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında belirlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı nedeniyle şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyum atanmasına karar verildiği takdirde 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek.

KOMİSYON GÜNDEMİNDE NE VAR?

İhtisas ve araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda milletvekillerini "Dijital Platformlarda Çocuklara Yönelik Tehlikeler" konusunda bilgilendirecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri, Kadına Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda sunum yapacak.

YAPAY ZEKA KURULU TOPLANACAK

Yeni kurulan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da toplanarak çalışma takvimini belirleyecek. Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.

Emekli maaşı için kritik görüşmeler başlıyor

Ekonomi, Gündem, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli maaşı için kritik görüşmeler başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ali Mutlu:
    Yedi sülaleniz kulakları çınlıyor olmalı. 141 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    emeklimi kaldı memlekette 30 dan aşağısı kurtarmaz emekliyi 53 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    emekliye 10000 yeter üzmeyin kendinizi 38 4 Yanıtla
  • Selin Aygüney:
    12500 alıyorduk en düşük emekli aylığı olarak bize hiç zam yapılmamış bilgi almak için 170 numarayı aradık niye zam yapılmadı diye kök aylığı zam yapılmış dediler bize ne faydası oldu kök aylığı zam yok bir bok yok kök sadece zam almayan millete girdi yazıklar olsun onlara 38 1 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    emekli maaşları belirlenmiş verilmiş ama halen emekli maaşı imiş.6 AYDA BU MASAL DEVAM EDER.6 AY SONRA YİNE SADAKA AMA SONRASI 2026 OCAKTA EMEKLİ UÇACAK YALANI DEVAM.ama yiyormu bu millet yiyor.o zaman yapıştır gelsin 30 1 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    bütün emekli maaşlarını en düşük maaşa göre ayarlıyorlar çok pirim ve yüksek pirim ödeyenin suçu ne allah sizi bildiği gibi cezalandırsın 27 1 Yanıtla
  • Zeytin Ağacı:
    Bir emeklinin bir suriyeli kadar değeri yok.. 23 1 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Emekli sende zerre onur haysiyet varsa, sandık ta gereğini yaparsın. 16 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    annem 12500 alıyordu geçen sene bu sene yine 12500 aldı resmen milletle dalga geçiyorlar. 4 market alışverişi ancak yapıyor o maaşla 10 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Kimse ağlamasın millet olarak bu muameleyi hak ediyoruz çoğunluk olarak oylar bunlara verildi 2023 seçiminde ! 9 0 Yanıtla
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