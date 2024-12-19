Memur ve işçi emeklileri de asgari ücreti bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Memur ve işçi emeklileri de asgari ücreti bekliyor

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Emekli aylığını taban seviyeden alan 3,2 milyon kişinin enflasyon farkından yeterli düzeyde faydalanabilmesi için bu yıl da refah payı formülü devreye alınması gündemde. Bunun için de asgari ücretin esas alınacağı bildirildi.

19.12.2024 11:38
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En düşük emekli aylığının enflasyon oranının altında kalmaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl da taban seviyeden aylık alanlara refah payı katkısı sağlayacak. Refah payından en az 3,2 milyon emeklinin ve 3 milyona yakın dul, yetim ve yaşlılık aylığı alan vatandaşın etkilenmesi bekleniyor.

EMEKLİLERİN REFAH PAYI BEKLENTİSİ BÜYÜDÜ

Sene sonunun yaklaşmasıyla birlikte en düşük emekli aylığında yapılacak artış da ekonomi yönetiminin gündemine girdi. SSK ve BAĞ- KUR emeklisinin aylıklarına yapılacak 6 aylık enflasyon farkını baz alan zamdan 3,2 milyon emekli yeterli düzeyde yararlanamıyor. Bu emeklilerin de 6 aylık artıştan faydalanabilmesi amacıyla refah payı formülü üzerinde duruluyor. Bu kapsamda en düşük emekli aylığına yapılacak refah payı katkısının netleşmesi için asgari ücret zammı ve 6 aylık enflasyon farkı gibi iki göstergeye bakılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI İLAVESİ

Hükümet kanadının, asgari ücretin 2025 yılında yüzde 35'in altında bir oranda artırılması için çalıştığı yorumları yapılıyor. Bu kapsamda, hükümet en düşük emekli aylığının da 6 aylık enflasyon farkının üstünde kalması için refah payı katkısı yapmaya hazırlanıyor.

2025 İÇİN EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Öte yandan kasım ayı enflasyon oranı tahminlerin üzerinde çıktı. Bu da yıl sonunda enflasyon hedefinin tutma olasılığını düşürdü. Bu nedenle 6 aylık enflasyon farkının yüzde 16 ila yüzde 18 oranında çıkma olasılığı güçlendi. Eğer Ocak 2025'te yıllık enflasyon, Merkez Bankası'nın yılsonu hedefi olan yüzde 44'ün üzerinde gerçekleşirse emekliler en az yüzde 16 oranında zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA 15 BİN TL SENARYOSU

17 milyon emekliden 3,2 milyonu en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lira tutarında ücret alıyor. Söz konusu emekliler, 6 aylık zamdan kök aylıkları 10 bin 700 liranın altında kaldığı için yararlanamıyor. Bu kesimin kök aylığına 6 aylık zam oranı dışında refah payı da eklenecek. Böylece, zam oranı 6 aylık enflasyon oranını aşacak. Bu çerçevede en düşük emekli aylığının 13 bin 500 lira ila 16 bin lira arasında bir bantta şekilleneceği ifade edildi.

Memur ve işçi emeklileri de asgari ücreti bekliyor

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Son Dakika Ekonomi Memur ve işçi emeklileri de asgari ücreti bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mahmut Kaya:
    Emekli hakkını alamazsa yine en kısa seçimde güzel silkeler 22 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    En Az Emekli 20.Bin TL Olması Gerekiyor 2008 de İntibak yasası Çıkmasaydı Emekli Maaşı 25.bin TL olurdu 22 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    alırsınız bekleyin 11 3 Yanıtla
  • Reis Rs:
    önce memur doğacak. sonra asgari ücretli kalırsa emekliye. Adalet Nerede ? 6 0 Yanıtla
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