Emekli maaşında zam formülleri belli oldu

2025'in ilk üç ayında açıklanan enflasyon oranları, emekliler, asgari ücretliler ve sabit gelirli çalışanlar için olumsuz bir tablo ortaya koydu. Bu nedenle emekli maaşlarına yılbaşında yapılan zammın etkisi kısa sürdü. Şimdi gözler, yaşanan kaybın giderilmesi için yılın ilk yarısında maaşlara yapılacak zamlarda.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre enflasyon ocak ayında yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27 ve Mart'ta yüzde 2.46 olarak açıklanan oranlarla, yılın ilk üç ayında toplam enflasyon yüzde 10.06'ya ulaştı. 2025 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 11.54 oranında artış yapılmıştı. Yapılan maaş zamlarının büyük kısmının enflasyon karşısında adeta eridi. Yılın ilk üç ayı için yaşanan kaybı yüzde 10.6'ya ulaştığı bildirildi.

6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları için gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Bunun için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları beklenecek. Böylece yılın ilk altı ayında gerçekleşecek enflasyon farkı yılın ikinci yarısında alınacak maaşlarına fark olarak eklenecek. Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı uygulanacak.

Gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranlarına göre hesap edildiğinde yılın ikinci yarısı için emeklilere yapılması muhtemel zam oranı yüzde 15 civarındayken memur ve memur emeklileri için bu oranın yüzde 13 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu olası rakamlar üzerinden hesaplandığında en düşük emekli maaşının Temmuz ayı itibariyle 16 bin 500 liraya yükselmesi gündemde.