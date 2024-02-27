Emekli maaşlarındaki refah payı kaldırılıyor mu? İletişim Başkanlığı'ndan gündem yaratan iddiaya yalanlama - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli maaşlarındaki refah payı kaldırılıyor mu? İletişim Başkanlığı'ndan gündem yaratan iddiaya yalanlama

Emekli maaşlarındaki refah payı sisteminin ortadan kaldırılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda infial yarattı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi basında yer alan haberleri kesin bir dille yalanlayarak "Emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.

27.02.2024 13:04  Güncelleme: 13:08
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Milyonlarca emekli küresel boyuttaki ekonomik kriz nedeniyle zor bir dönemden geçerken, bazı haber siteleri tarafından servis edilen refah payı iddiası keyifleri iyice kaçırdı.

İDDİA KAMUOYUNDA İNFİAL YARATTI

Emekli maaşlarındaki refah payı sisteminin kaldırılacağı yönündeki haberler kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken, söz konusu haberlere ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI HABERLERİ KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Memur ve memur emeklileri için uygulanan refah payı sisteminin ortadan kaldırıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktır. Dolayısıyla bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Emekli maaşlarındaki refah payı kaldırılıyor mu? İletişim Başkanlığı'ndan gündem yaratan iddiaya yalanlama
Emekli maaşlarındaki refah payı kaldırılıyor mu? İletişim Başkanlığı\'ndan gündem yaratan iddiaya yalanlama

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli maaşlarındaki refah payı kaldırılıyor mu? İletişim Başkanlığı'ndan gündem yaratan iddiaya yalanlama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hasan Balta: Devlet nereden kesinti yapacaginin planlarini yapacagina; -Hukumet icinde 3-4 yerden maas alan kisilere bir el atsinlar… - Milletvekili adam kendi sirketinde calisiyor gozukup TOKi den ev cikiyor. Bu tur vergi kaciranlara bakin… Ornekler saymakla bitmez… 16 1 Yanıtla

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