Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar

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Türkiye gazetesinin derlemesine göre, Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1,72'den fazla gelmesi durumunda emekli ve memur için zam oranları değişebilir. Farklı zam senaryoları masada bekliyor.

28.12.2024 10:19
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Asgari ücret sürpriz bir kararla beklenenden erken açıklandı ve 7 milyon asgari ücretlinin 2025 maaşı 22 bin 104 lira oldu. Yüzde 30 artış pek çok kesim tarafından yetersiz görülürken, gözler emekli ve memur maaşına çevrildi.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor. Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olacak. Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark hakkı elde edecekler. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,95'lik enflasyon farkına hak kazanacak. Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12,62 olarak gerçekleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor. En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı. Zam oranının yüzde 12,62 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 44 bin 121 liraya yükselecek. Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti. Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 12'lik zam halinde 19 bin 697 liraya çıkacak. Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.

Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar

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Son Dakika Ekonomi Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Mehmet Yılmaz:
    artık farketmiyor 3600 den emekli olanda 9000 bin den olanda aynı maaşı alıyor adaletsizlik diz boyu yazıklar olsun bi düzenleme yok kanunda 253 7 Yanıtla
  • Şevket Yıldırım:
    ZAM FALAN YAPMA REİSİMMM BÖYLE YAŞAMAYI BİZ İSTEDİK BİZ SENDEN RAZIYIZZZ ,SEN İTİBARDAN VAZGEÇME BİZ GEREKİRSE OT YERİZ SENİ YEDİRMWYİZZ DUY BİZİ DEDEM ABDULHAMİT O YÜZDEN ZAMA GEREK YOK REİSİMM BİZE AZ BİLEEE 212 32 Yanıtla
  • ismail akca:
    Biz hak ediyoruz Başka lafa gerek yok. 186 6 Yanıtla
  • ihsan Toper:
    Zam yapmayın yoksa fırsatçılar kudurur yazıklar olsun böyle devlet yönetimine 132 12 Yanıtla
  • Osman Donmez:
    Emekli memur maaşları çok düşük kaldı çok haksızlık yapıldı. Üniversite mezunu 1. Dereceye memura 3600 ek gösterge verilmedi. Çalışan memura verilen seyanen zam emekli memura yansıtılacak dedin Reis boş çıktı olmadı çok haksızlık oldu. 104 10 Yanıtla
    mu null:
    Sana seyyanen zammı verseydi Vekile kalmazdı.Ayrıca deprem bölgesinin evleri ne ile yapılıyor zannediyorsun emekliye verilmeyen seytanen zamla. 3 6
  • Taner Kara:
    8500 primim var 14 .000 alıyorum biz ozaman niye bukadar calıştık yetkililere bakıyoruz sistemde kalın calışın alınan para para değil rezillik pirime dayalı adaletli bir sistem gelmeli alınan para yardım parasına döndu milet secimden secime hatırlanıyo kimsenin umrundadeğil yazık yazık 101 4 Yanıtla
  • Harun Gencturk:
    ne kadar para o kadar köfte siz ne anlatıyorsunuz ya bende 5815 günden emekli oldum 2 sene önce 19 bin maaş alıyorum sen yıllarca vasıfsız eleman olarak asgari ücretten emekli olup benimle aynı maaşı tabiki alamazsın ha bir gerçek var en düşük emekli maaşı adaletsiz en az asgari ücret kadar olmalı burada yanlışlık var ama ben şu kadar prim yatırdım yok bilmem ne boş laf etmeyin kardeşim 20 68 Yanıtla
    Çelikk:
    Anlaşıldı Seni Tuzun Kuru Harun 6 0
    mu null:
    5815 günle emekli mi olunurmuş yapmışlarsa dua et.Aslında o prime bu maaş çok.Ben 14.000 küsür primim var demekki senin aldığının 3bkatı almam lazım halbuki 2 katı bile değil.Adaletsizlik diz boyu 5 0
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