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Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Merakla beklenen tarih netleşti - Son Dakika

Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Merakla beklenen tarih netleşti

16.01.2022 10:12

Yeni yıla girilmesiyle birlikte emekli maaşlarına da zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya çıkarılırken, vatandaşlar da zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyordu. Buna göre zamların, bu hafta başından itibaren hesaplara yatmaya başlayacağı belirtildi.

Türkiye'de gıda ve emtia fiyatlarının artmasının ardından maaşlara ne kadar zam yapılacağı da merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Bu haberle birlikte vatandaşlar da maaşlarını zamlı alacakları tarihi beklemeye başladı.

BU HAFTADAN İTİBAREN ALMAYA BAŞLAYACAKLAR

Buna göre zamlı ve ek ödemeli emekli ve memur maaşlarının ne zaman hesaba yatacağı belli oldu. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. En düşük emekli aylığı da 2 bin 500 lira olarak hesaplara yatacak.

KİM NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?

Mevcut aylığı 4016 lira olan emeklinin Ocak'ta zamlı aylığı 5259 lira, 210 liralık ek ödeme ile birlikte eline geçecek toplam aylık 5470 liraya çıkacak. Emekli aylığı 4321 lira olan 172 lira, 4748 lira olan 189 lira, 5583 lira olan 223 lira, 6155 lira olan 246 lira ek ödeme alacak.

YÜZDE 4'Ü EK ÖDEMEYE DENK GELİYOR

Emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında tüm emeklilerin hesaplarına her ay yatırılıyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları zamlandıkça alınacak ek ödeme tutarları da artıyor. Bu ek ödemeler 2006 öncesinde yürürlükte vergi iadelerinin karşılığı olarak emeklilere veriliyor. Vergi iadesi yerine emeklilere çıplak maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor.

OCAK'TA DİLEKÇE VERENLERE GÜZEL HABER

SSK emekli maaşları 17-26 Ocak, memur emekli maaşları 15 Ocak ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak. Memur emeklileri yüzde 2.5'luk farkı ise yasal düzenleme gelecek hafta Meclis'ten geçeceği için gelecek ay alacak. Ocak ayının ilk haftası emeklilik dilekçesini veren de yapılan zamlardan yararlanacak.

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Son Dakika Ekonomi Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Merakla beklenen tarih netleşti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak? Merakla beklenen tarih netleşti - Son Dakika
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