Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor

Memur ve emekli zammı için belirleyici olan enflasyon verisine dair Merkez Bankası'ndan kritik açıklama geldi. Bankanın yıl sonu enflasyon tahminleriyle emekli ve memur zammı hesaplanabiliyor. Ocak ayında yapılacak zam ile emekli ve memur maaşı başta olmak üzere bütün kalemlerde ödemeler artacak. Peki açıklanan tahminlere göre yeni memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merakla beklediği o hesaplama...

13.08.2024 11:39
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Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Söz konusu tahminlerle emekli ve memur zammı hesaplanabiliyor. İşte memur enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni zam oranı...

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 38

Emekli ve memur maaşı başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olan enflasyon verisinde kritik oranlar belli oldu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Banka, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korurken, üst bandı ise yüzde 42 olarak açıkladı. Böylece memur ve emekli zammı için en güçlü 2 senaryo belli oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ

Buna göre yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkını çok küçük miktarda alacaklar. Memurlar ve memur emeklilerinin ocak ayı toplu sözleşme artışları yüzde 6 olarak uygulanacak. Yüzde 38 oranındaki tahmine göre de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte artışları yüzde 6.62 oranında olacak. Eğer yüzde 42 oranındaki üst bant gerçekleşirse bu kez memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 9.70'i bulacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ

Söz konusu iki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon artışları da hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 ayda oluşan enflasyon kadar artış alıyor. Buna göre de yüzde 38'lik tahmine göre 6 aylık enflasyon 10.65 oranında gerçekleşecek. Bu da emeklilerin artış oranını verecek. Yüzde 42 oranında üst banttaki enflasyon gerçekleşirse bu kez 6 aylık artış oranı yüzde 13,95 olacak.

TEMMUZDA EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24.73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmedeki artışla birlikte yüzde 19.31 oranında artış aldılar. Ocak'ta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49.25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86.16'yı bulmuştu. Açıklanan Temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28.76 oldu.

KESİN RAKAM 3 OCAK'TA

Bu tahminler bu dönemde gerçekleşecek enflasyonlara göre yeniden hesaplanacak. Ancak kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor.

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Son Dakika Ekonomi Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Kaynar: NE ŞİMDİ BU. ZAMANI MI BU HABER. MİLLET E DEPRASYON YAŞATIYORSUNUZ. O GÜNE KADAR DÜNYA KADAR ZAMAN VAR. 27 1 Yanıtla
  • bülent C.: Az maaş alan az almaya devam ediyor. Yüksek maaş alan ise oransal olarak daha iyi zam alıyor. SSK nın bu düzen ile batması normal sonuç . 10 bin alana 12.500 TL , 20 bin alana 25.000 TL oldu . Ocak ta ise yüzde 20 zam yapsalar 12.500 olacak 15.000 TL , 25.000 alanda 30.000 TL alacak git gide makas açılacak. . Kademeli yükseliş yok. Az alan hep az alarak ezilecek. :((( 12 2 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: Şimdiden zamlı maaşı düşünüyorsunuz. Bir kerede zam almayın nolacak. Biraz devletçi olun yaaaa 0 7 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: emekliler yılı emekliyenler yılı oldu 0 0 Yanıtla

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