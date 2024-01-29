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Emeklilere bir zam daha yapılacak iddiası! İşte kulislerde konuşulan rakam - Son Dakika
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Emeklilere bir zam daha yapılacak iddiası! İşte kulislerde konuşulan rakam

Yapılan artışlar emeklilerin en düşük emekli maaşı olarak belirlenen 10 bin TL'ye mahkum kalmasını önleyemedi. Konuyla ilgili şikayetlerin farkında olan hükümetin seçim öncesi 4 bin lira seyyanen artış yapabileceği konuşuluyor.

29.01.2024 - 10:48,  Güncelleme: 10:53
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SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Bunun yanı sıra emeklilere 4 bin lira seyyanen artış da yapabileceği öne sürülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLDU

Emeklilerin maaşlarında yapılan düzenlemeyle yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Milyonlarca emeklinin en düşük emekli maaşı da 7.500 liradan 10 bin TL'ye yükseldi. Ancak bu miktarı az bulan emeklilerde seyyanen zam beklentisi meydana geldi.

4 BİN LİRA SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Kulislerde seyyanen artış miktarları konuşulurken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "4 bin TL civarında bir zam yapabilirler. Seyyanen zam ile beraber en düşük emekli aylıklarına da bunu yansıtabilirler" ifadelerini kullandı.

ZAM ORANI DA YÜKSELTİLMİŞTİ

Öte yandan memur emeklilerine yapılan zam oranı ile farkı kapatmak için SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan yüzde 42.57'lik ek zam oranının yüzde 49.25'e çıkarılması düzenlemesi Meclis'ten geçti. Yapılan açıklamaya göre emekli maaşlarındaki ek zamdan kaynaklanan farklar, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 hafta içerisinde ödenecek.

Emeklilere bir zam daha yapılacak iddiası! İşte kulislerde konuşulan rakam
YORUMLAR (5)
  • Serkan Basar: önemli olan zam değilki önemli olan zihniyet ve yönetim Yanıtla 50 58
  • Bulent Cebeci: En düşük memur maaşının 33.000 lira olduğu ortamda 14.000 lira da verse çok komik olur 2002 yılı alım gücüne göre verilseydi en az 25.000 lira olması gerekirdi. Yanıtla 10 52
  • Alperen Bozkurt: Emekli olmaya 20 yıldan fazla var. Bugünkü maaş bağlama oranları ve en düşük maaş rakamları hiç umut verici değil. 10.000 lira ile geçinmek çok zor. Devlet bu maaşları vatandaşına reva görüyorsa darül acizeleri çoğaltması lazım. Kimse 10.000 ile geçinemez. Yanıtla 0 0
  • Ogunulus: En dusuk maas 10 bin diyorlar yalan !!! Endusuk 9500 oldu Yanıtla 0 0
  • Cemalettin Kurt: 7500 10 bin oldu % 33 10 bin 42 10 bin 49 da 10 bin kök maaşlara seyyanen 7 bin zam yapılmadan kimse memnun olmaz Yanıtla 0 0

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Emeklilere bir zam daha yapılacak iddiası! İşte kulislerde konuşulan rakam - Son Dakika
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