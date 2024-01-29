Emeklilere bir zam daha yapılacak iddiası! İşte kulislerde konuşulan rakam

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SSK ve Bağkur emeklilerinin ek zammı Meclis'ten geçti. Zam oranları memur ve SSK, Bağkur emeklileri için yüzde 49.25 ile eşitlendi. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin TL'ye yükseltildi. Bunun yanı sıra emeklilere 4 bin lira seyyanen artış da yapabileceği öne sürülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLDU

Emeklilerin maaşlarında yapılan düzenlemeyle yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Milyonlarca emeklinin en düşük emekli maaşı da 7.500 liradan 10 bin TL'ye yükseldi. Ancak bu miktarı az bulan emeklilerde seyyanen zam beklentisi meydana geldi.

4 BİN LİRA SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ

Kulislerde seyyanen artış miktarları konuşulurken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "4 bin TL civarında bir zam yapabilirler. Seyyanen zam ile beraber en düşük emekli aylıklarına da bunu yansıtabilirler" ifadelerini kullandı.

ZAM ORANI DA YÜKSELTİLMİŞTİ

Öte yandan memur emeklilerine yapılan zam oranı ile farkı kapatmak için SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan yüzde 42.57'lik ek zam oranının yüzde 49.25'e çıkarılması düzenlemesi Meclis'ten geçti. Yapılan açıklamaya göre emekli maaşlarındaki ek zamdan kaynaklanan farklar, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 hafta içerisinde ödenecek.