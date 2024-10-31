Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Geniş Video İzle

Milyonlarca emekliye enflasyon farkı dışında ek zam verilip verilmeyeceği, en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 TL'nin ise artırılıp artırılmayacağı merak konusu olurken Resmi Gazete'de yayımlanan yıllık programda dikkat çeken bir detay yer aldı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocak ve temmuz ayında, önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre zam yapılacağı bilgisi yer aldı.

31.10.2024 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmî Gazete'de yayınlanan yıllık programa göre, ücretli veya kendi hesabına çalışıp emekli olanların aylıkları 2025 yılı Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılacak. Memur emekli aylıklarının ise toplu sözleşme hükümlerine göre 2025 yılının Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında yüzde 5 oranında artırılacak, ayrıca enflasyon farkları da ilave edilecek.

Programda, 2025 yılında SGK'nın toplam gelirlerinin 4.688,2 milyar TL, toplam giderlerinin 5.240 milyar TL ve gelir-gider açığının 551,8 milyar TL olması öngörülürken, GSYH'ya oran olarak ise gelirlerin yüzde 7,6, giderlerin yüzde 8,5 ve açığın yüzde 0,9 olması hedefi yer aldı.

2.188 MİLYAR TL'LİK BÜTÇE TRANSFERİ

2025 yılında SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere toplam 2.188 milyar TL tutarında ve GSYH'nın yüzde 3,6'sı oranında bütçe transferi yapılması öngörüldü.

2025 yılında GSYH'ya oran olarak yüzde 0,3'ü prim gelirleri, yüzde 0,1'si faiz gelirleri ve yüzde 0,1'i devlet katkısı olmak üzere İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam gelirlerinin de yüzde 0,6 olması hedefleniyor. Fonun toplam giderlerinin ise GSYH'nın yüzde 0,3'ü oranına ulaşmasının beklendiğinin ifade edildiği programda "Bu çerçevede, Fon'un gelir-gider dengesinin 2025 yılında 169,2 milyar TL fazla vereceği, böylece toplam Fon varlığının 496,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Enflasyon farkı, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Ssk, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Erol MARASLI:
    Gerçek enflasyona göremi yoksa yalancı tüik enflasyonuna göremi 386 3 Yanıtla
  • McA !:
    Eskiden maaşlarımızı alamiyorduk diyor emekliler şimdi veriliyor ama nasıl, Darpanede basıp veriliyor. Para Basmasının Ülkeye maliyetini düşünmeyecek kadar egoist bir millet özellikle 60 yaş üzeri ölüp gitmeden Turkiyeye rahatlık yok 53 220 Yanıtla
  • Remzi Kurt:
    38 yaşındaki insanları emekli ettiniz biz 60 yaşında hala çalışıyoruz yazık ya 50 60 yıl devlete yük bu insanlar çıkarın emekliliği 65 yaşına 102 85 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ocakta emekli zammı alinca dünya turuna çıkmaya karar verdim 150 16 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Gerçek enflasyon ne efendıler 115 3 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    yani yüzde ikiyuz mu herşey üç dört katına çıktı 111 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    2024 Emekliyi yılı Bitmek üzere 109 3 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    artık emekli ciklet olur konuşmaya ne gerek var ve emeklinin hakkın ver o kadar ver %30 veya%40 kimse diline dolamasın 70 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Söz de 2024 emekli yılıydı emekliler iyice perişan oldu. Zaten bir şey olmayacak derlerse o oluyor, olacak diyorlarsa o olmuyor. Ümit yok ama inşallah şartları iyileştirirler. Sen birden bire milyonlarca insanı eyt diye emekli edersen olacağı bundan başka bir şey değil. 48 18 Yanıtla
  • Baris Zorlu:
    adamlar haklı ABD'ye onca yatırım yaptılar nerden geliyor bu değirmenin suyu diyen olmadı 51 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
16:23 Dilruba Kayserilioğlu’na ’’Cumhurbaşkanı’na hakaret’’ suçundan hapis cezası Dilruba Kayserilioğlu'na ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan hapis cezası
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:43:35. #1.11#
SON DAKİKA: Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.