Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak

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En düşük emekli aylığını 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkaran düzenlemenin ardından merakla beklenen ödeme tarihi belli oldu. Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkları 26 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

22.07.2024 12:07
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En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılması sonrası, 1 Temmuz tarihinden itibaren oluşan zam farklarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos- Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir."

NE OLMUŞTU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içeren vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiş, düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti.

Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz\'da yapılacak

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Son Dakika Ekonomi Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mustafa POLAT: Sinekten yağ çıkarıyorlar. Önceden maaş zammı ve farkı önceden belli olur ve hesaba yatırılırdı. Şimdi 1’inde yatırılacak tutar 26’sına sarkıtılıyor gerçekten içler acısı. 42 3 Yanıtla
    Fatih Korkmaz: para yok.yeni vergiler kapıda. 30 2
  • Binali Şahin: hiç zahmet etmesinler 29 5 Yanıtla
  • Emir Emir: ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM ÇALIŞIRKEN YÜKSEK PRİM ÖDEMEME RAĞMEN BUNUN KARŞILIĞINI ALAMADIK MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİ BU ZAMMIN MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMESİNİ İSTİYORUM.150 TL PRİM ÖDEYEN İLE 450 TL PRİM ÖDEYEN NEREDEYSE AYNI MAAŞI ALACAK NİYE YÜKSEK PRİM ÖDEDİK.KİMİN NE ALDIĞINI SORGULAMIYORUM, BENİM HAKKIMI ARIYORUM.OY VERİRKEN BUNU KRİTER ALDIM VE ALACAĞIM. 20 2 Yanıtla
    Mehmet Kaynar: CEBİNDEN Mİ ÖDEDİN. RUHUN BİLE DUYMADI. BİRDE EN YÜKSEK PRİM DEMESİ YOKMU TAM BİR MUAMMA. 1 1
  • Ender Kervancıoğlu: Siz iyi kötü emekli oldunuz. Şimdinin gençleri 65 yaşında emekli olacak. Belki bu maaşları bile alamayacaklar. Ülke iyice batacak. 15 5 Yanıtla
  • Yelloz Kız: rezillik devam ediyor 0 0 Yanıtla

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