Emeklilere zamlı ikramiyeler mart ayında Meclis\'e gelecek! Masada 3 farklı senaryo var

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi zammının mart ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Buna göre ikramiyeler, net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Memurlar ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının yüzde 49,25'e yükselmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı da 7.500 liradan 10 bin liraya çıktı. Emekli maaşlarına yapılan zammında ardından şimdi gözler bayram ikramiyelerine çevrildi.
2024 yılının Emekliler Yılı' olarak ilan edilmesi ve yerel seçimlerin de etkisiyle kulislerde ikramiyelere zam yapılacağı konuşulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde sinyali verdi. Açıklamalarında Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.
Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen 8. Yargı Paketi ile birlikte çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı torba yasa görüşülecek. Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, emekli ikramiyesine artış sağlayacak düzenleme bu torba yasaya eklenecek. Düzenlemenin mart ayı içerisinde yasalaştırılması bekleniyor.
Yılda iki kez alınan bayram ikramiyelerine yapılacak zam artışının yüzde 50 ile yüzde 150 arasında olması bekleniyor. Masada ise 3 farklı senaryonun olduğu ifade ediliyor.
Şu anda ikramiyenin net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkarak yapılan hesaplamalara ve bu senaryolara göre emekli ikramiyesi hesaplaması şöyle hesaplanıyor:
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararına göre ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin fiyatları da artmaya devam ediyor. Motorine bu gece yarısı itibarıyla 2 lira 55 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da ise 45 lira 6 kuruş oldu.
Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'a ''Beşiktaş, son 3 deplasmanda skor bulamadı?'' şeklinde bir soru yöneltildi. Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran Santos, ''Kupada attığımız 2 golü saymıyor musunuz, o sayılmıyor mu? Sadece ligdeki golleri mi sayıyoruz? Türkiye'de kupa maçları geçerli olmuyor mu, ilk defa böyle bir şey duyuyorum'' diyerek yanıt verdi.
31 Mart'taki yerel seçimler öncesi CHP'de aday belirleme mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Aynı gün içinde iki kez toplanan CHP MYK ve PM, adayların henüz açıklanmadığı il ve ilçelerdeki isimleri belirlemek için yoğun mesai harcıyor. Toplantıdan sızan listelere göre İstanbul'un 10 ilçesi ile 3'ü büyükşehir 4 il ve bazı ilçelerdeki belediye başkan adayları netleşmeye başladı. Öte yandan Hatay için yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş'a yönelik tepkiler de toplantıda masaya yatırılacak.
Bağcılar'da psikolojik sorunları olan bir şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdü. Eve dönen baba ise eşini kanlar içinde yerde buldu ve oğlunun televizyona bıçakla saldırdığını gördü. Babası eve gelince evin camlarını da kıran saldırgan şahıs gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliği, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan Hatun'un gözaltına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ''Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan 'DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Hatun'un ilimizde gözaltına alındığına ilişkin haber ve yorumlar' kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Net 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri, yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürülmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ''Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e teklif götürmedik'' derken Haluk Levent'ten ikinci bir açıklama geldi. Levent, ''Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk.'' ifadelerini kullandı.
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