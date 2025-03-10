Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Terörsüz Türkiye meselesinde gelinen son durumun ve 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesinde yapılması düşünülen zammın masaya yatırılması bekleniyor. 4 bin lira olması düşünülen emekli bayram ikramiyesinin toplantı sonrası ilan edilmesi bekleniyor

10.03.2025 08:16
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemde öne çıkan başlıklar arasında emekli bayram ikramiyesinin artırılması, terörsüz Türkiye süreci, başıboş sokak hayvanları sorunu, fahiş fiyat denetimleri ve dış politikadaki gelişmeler bulunuyor.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki kez ödenen ve şu anda 3 bin lira olan emekli ikramiyesinin 4 bin liraya artırılması bekleniyor. İkramiyenin 4 bin liraya çıkarılması halinde, her iki bayram için emeklilere toplamda 8 bin lira ödenmesi planlanıyor. Bu artışın maliyeti yaklaşık 134,5 milyar lira olacak. Düzenlemenin, bugün açıklanacak ve TBMM'ye sunulacak 14 maddelik torba teklifin içinde yer alması bekleniyor.

16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak. Bayram öncesi hesaplara yatacak ikramiyelerin 28 Mart'a kadar ödenmesi bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Geçtiğimiz günlerde İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısı ve Kandil'in bu çağrıya olumlu yaklaşımı doğrultusunda, terör örgütünün nasıl silah bırakacağı ve sürecin nasıl yönetileceği kabinede tartışılacak.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve alınacak önlemler kabinenin gündeminde olacak.

FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ

Ramazan ayı öncesinde piyasada yürütülen fahiş fiyat denetimlerine ilişkin Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sunulacak raporlar değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKA

Suriye'deki çatışmalar, Gazze'deki ateşkes ve Ukrayna- Rusya barış sürecindeki Türkiye'nin rolü gibi dış politika konuları da toplantıda ele alınacak.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10'uncu yargı paketi taslağının da toplantının gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması planlanıyor.

Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan, Bayram İkramiyesi, Hayvan Hakları, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz:
    emekliye bi şey vermeyin millet vekillerine aktarın onlara 200 bin yetmiyormuş biz alıştık 15 binle geçinmeye 50 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bence en önemli şey fahiş fiyatlar hükümet bir türlü bu işin önüne geçemedi market pazar yangın yeri birde ramazan olunca hepten çıldırdı etiket değiştirmeye yetiştiremiyorlar 40 1 Yanıtla
  • Neco3955:
    halkı zaten fakirliğe alıştırdınız bu saatten sonra bir şeyin önemi yok 18 2 Yanıtla
  • Uğur Kocabozdoğan:
    3001 lira yapsınlar yav şaka gibi 16 2 Yanıtla
  • Apple User:
    Diyanet i , İlahiyat fakültelerine bağla onun bütçesini de emekli ye ver. Bu kadar basit Emekli et yemeği yapar o bütçe ile… Diyanetin ne iş yaptığını bi türlü anlayamadım. Hani Ramazan Ayında insanlara Türkiye geneli Ramazan Çadırları kur bari en azından terbiyesiz bi kurum 13 3 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Çoğu da m. Vekili emeklisi 11 4 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    bayram ikramiyesinin kaldırışması ve emekli maaşlarında % lik indirime gidilip devlete destek olunması tüm emeklilerin istegidir. 6 8 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Bunlar hep bana hep bana diyen zihniyet vatandaşı düşünürler mi hiç herkesi kendileri gibi saraylarda yaşıyor zanneden milletinden bi haber yaşayan tipler. Birde tabi beyni olmayan yalakaları var oksijen israfı hepsi. Bunlardan gelecek hayır Allah dan gelsin. 9 2 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    milyarlarla oynayanlar emeklinin alacağı 3 kuruşun kararını verecek yazık, Allâh milleti bu hale düşürenleri bildiği gibi yapsın. 1 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    EMEKLİLİK SİSTEMİ ŞÖYLE OLMALIYDI...DEVLET DOĞUMUNDAN ÖLÜMÜNE HER VATANDAŞININ SAĞLIK İLAÇ TEDAVİ OKUL VB GİDERLERİNİ KARŞILAYACAK SGK PRİMİ FALAN KESİNTİSİ OLMAYACAK...MAAŞI İYİ ŞEKİLDE ONA KALACAK GELECEK YATIRIMINI KENDİSİ YAPACAK....ÇALIŞMAYI BIRAKINCA BELLİ BİR TAZMİNATLA AYRILACAK...BUGUN ŞARTLAR BÖYLE 20 MİLYONA ULAŞINCA EMEKLİ SAYISI NE OLACAK...DÜŞÜNMEK BİLE ÜRKÜTÜCÜ 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi - Son Dakika
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