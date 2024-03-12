Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL\'ye çıkarıldı

Apple, Çin'de yeni bir mağaza daha açıyor

Apple, Çin pazarında eski günlerine dönmek için Şanghay'da yeni bir mağaza açmaya hazırlanıyor. Bu yeni mağaza, şirketin Çin'deki 8. mağazası olacak ve Çin, Apple'ın en geniş satış ağına sahip olduğu ikinci ülke olmaya devam edecek. Ancak, iPhone satışlarının düşmesi şirket yönetimini endişelendiriyor ve yeni mağazalar açarak bu durumu düzeltmeye çalışıyor.