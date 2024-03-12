Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı

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Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bakan Işıkhan, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

12.03.2024 00:21  Güncelleme: 00:25
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Emeklilerin dört gözler beklediği yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren kanunla birlikte emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkarıldı.

HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını söylemişti.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkaran yasa yürürlüğe girdi

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL\'ye çıkarıldı

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Son Dakika Ekonomi Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı - Son Dakika

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