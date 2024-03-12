Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL\'ye çıkarıldı

Emeklilerin dört gözler beklediği yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren kanunla birlikte emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkarıldı.
Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını söylemişti.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
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Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen düzenlemeleri içeriyor. Kanun ayrıca hapis cezasının infazı, kısıtlama kararları ve örgüt adına suç işleyen kişilere verilecek cezalarla ilgili düzenlemeleri de içeriyor.
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