Emeklilerin dört gözle bekledikleri o para hesaplara yatırılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilerin dört gözle bekledikleri o para hesaplara yatırılacak

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2025 yılı Ocak ayında, 6 aylık enflasyon verilerine dayanarak emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılmıştı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. 1.969 TL'lik fark ödemesi de hesaplara yatırılacak.

20.01.2025 12:06
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SSK Emeklileri: Tahsis numarasının son rakamına göre, SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17 Ocak'tan itibaren almaya başlamış olup, ödemeler 26 Ocak'a kadar devam edecek. Bağ-Kur Emeklileri: Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödemeleri 25 Ocak'ta başlayacak.

1.969 TL FARK ÖDEMESİ

En düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, daha önce 12.500 TL alan emeklilere 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacaktır. Bu fark ödemesinin Şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

EMEKLİ MAAŞI DETAYLARI E-DEVLET'TE

Emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden "Emekli Aylık Ödeme Bilgileri" bölümüne girerek maaş detaylarını görüntüleyebilirler. Bu bölümde kök maaş, ek ödeme ve net aylık bilgileri yer almaktadır. Ancak, yeni taban maaş olan 14.469 TL üzerinden hesaplamalar henüz güncellenmemiştir; yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu rakamlar güncellenecektir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ HAZİNE'YE ETKİSİ

En düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye çıkarılmasıyla, bu tutara yükseltilerek ödeme yapılacak kişi sayısının 3 milyon 870 bin olacağı öngörülmektedir. Bu düzenlemenin yıllık yaklaşık 47,7 milyar TL'lik bir maliyet oluşturması tahmin edilmektedir.

MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM FARKLARI

Memur emeklileri, Ocak ayı başında maaşlarını zamsız olarak almışlardır. Bu emeklilere yüzde 11,54 oranındaki zam farkları, Ocak ayının son haftasında ayrıca ödenecektir.

Emeklilerin dört gözle bekledikleri o para hesaplara yatırılacak

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilerin dört gözle bekledikleri o para hesaplara yatırılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • kostram:
    Ben emekli maaşını AKP derneklerine başlayacağım 32 5 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Gözlerim yaşardı...Artık bir büyük alır kutlarız... 14 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    maaş günü yatırılıyor şaşırtmadı 15 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kime yetecek ki?? milletvekili alsın o parayı bakalım 14 0 Yanıtla
  • Taner Kara:
    Emekli maşı diye bir kavram artık kalmadı verilen bu para yardım parasıdir . Birde öyle soyluyorlarki sanırsın emekliye 40.000 tl veriyorlar herkez genel secimi bekliyor özellikle EMEKLİLER 5 0 Yanıtla
  • Canlı Performans:
    Emekli maasi diye bir şey yok bu para sosyal yardım parasidir emeklilik sistemini kaldıralı çok oldu bu iktidar ama kimse uyanamadi daha 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Parlak:
    Dert yanmaya gerek yok hazineye yük olmaz sadece uçurumu düzenle yeterlidir birileri 100 150 milyar birileri 50 70 arası maaş alırsa yukarda kimden 20 kesersin ikincisi sıradan 5 milyar kesersin olur gider bak ne kadar kolay oldu 0 0 Yanıtla
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