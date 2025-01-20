Emeklilerin dört gözle bekledikleri o para hesaplara yatırılacak

Ekonomi

SSK Emeklileri: Tahsis numarasının son rakamına göre, SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17 Ocak'tan itibaren almaya başlamış olup, ödemeler 26 Ocak'a kadar devam edecek. Bağ-Kur Emeklileri: Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödemeleri 25 Ocak'ta başlayacak.

1.969 TL FARK ÖDEMESİ

En düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, daha önce 12.500 TL alan emeklilere 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacaktır. Bu fark ödemesinin Şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

EMEKLİ MAAŞI DETAYLARI E-DEVLET'TE

Emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden "Emekli Aylık Ödeme Bilgileri" bölümüne girerek maaş detaylarını görüntüleyebilirler. Bu bölümde kök maaş, ek ödeme ve net aylık bilgileri yer almaktadır. Ancak, yeni taban maaş olan 14.469 TL üzerinden hesaplamalar henüz güncellenmemiştir; yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu rakamlar güncellenecektir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞININ HAZİNE'YE ETKİSİ

En düşük emekli maaşının 14.469 TL'ye çıkarılmasıyla, bu tutara yükseltilerek ödeme yapılacak kişi sayısının 3 milyon 870 bin olacağı öngörülmektedir. Bu düzenlemenin yıllık yaklaşık 47,7 milyar TL'lik bir maliyet oluşturması tahmin edilmektedir.

MEMUR EMEKLİLERİNE ZAM FARKLARI

Memur emeklileri, Ocak ayı başında maaşlarını zamsız olarak almışlardır. Bu emeklilere yüzde 11,54 oranındaki zam farkları, Ocak ayının son haftasında ayrıca ödenecektir.