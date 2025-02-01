Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti

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TBMM'de en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltilmesine dair yasa teklifi kabul edildi. Böylece ocak ayında oluşan 1969 TL'lik maaş farkı hesaplara yatırılacak. Şimdi gözler farkların yatırılacağı tarihlere çevrildi. Bunun için iki ihtimal gündemde.

01.02.2025 10:31
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1 milyon 980 bin civarında emekli 12 bin 500 TL taban aylığı alıyordu. En düşük emekli maaşı yüzde 15.75 oranında artışla 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Konuya ilişkin yasa teklifi TBMM'de kabul edilse de yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayladıktan sonra resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek. Ardından kesinleşmiş olacak olan taban ücret aylığında farklar için ödemeler başlayacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ NE?

Genel olarak ayın 17'si ile 28'i arasında ödemeler yapılmakta. Ödeme tarihine 4a veya 4b emekli aylık ödeme bilgileri üzerinden ulaşabilirler. Biraz daha detay vermek gerekirse;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanırken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

ZAM FARKI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Maaş zam farkları genellikle oranlar netleştikten sonraki ilk maaş ödemesinde hesaplara yatırılıyor. Ancak öncesinde ödenmesine ilişkin herhangi bir yasal engel de bulunmuyor. Şubat maaşı, ocak ayındaki fark ödemesinin de eklenmesiyle 16.438 TL'ye yükselmiş olacak.

Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti

Ekonomi, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ihsan Toper:
    Keşke zahmet etmesylerdi 12500 yeter Allah sizleri nasıl biliyorsa öyle yapsın inşallah 7 3 Yanıtla
  • Trabzon:
    ÇOOK BÜYÜK PARA ONU BİLE TAKSİT RAKSİT YATIRIYORSUNUZ 5 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    zam farkını alinca bir güzel tatil yaparız artık çok bunalmistı emekliler 3 1 Yanıtla
  • Murat YILDIZ:
    Son dakika haber ahlaksızlık yapma. Haber başlığı; zam farklarının yatacağı tarih netleşti...Ama haber netleşen birşey yok. CB onaylayacak , resmi gazete de çıkacak ondan sonra yazıyor. Sadece fazla tiklanmak için yalan başlık atmayın 3 0 Yanıtla
  • Mehmet null:
    Ben anlamıyorum emekli maaşı dan ne bekliyor millet 43 yaşında emekli yapacak 50 TL maaş verecek 0 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah bildiğiniz gibi yapsın 0 0 Yanıtla
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