Emeklilik sistemi değişebilir - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilik sistemi değişebilir

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Emeklilik sisteminde önemli değişiklikler olabilir. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mevcut sistemin hakkaniyetli ve sürdürülebilir olmadığının altını çizdi. Bu konunun tekrar ele alınabileceği sinyalini verdi.

07.10.2024 10:14
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EYT sonrası çok tartışılan emeklilikte adalet konusu yeniden gündemde. Konuya ,ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Türkiye'de emeklilik yaşının düşük olduğuna dikkat çekti. Ayrıca mevcut emeklilik sisteminin adil olmadığını kaydetti.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, mevcut emeklilik sisteminin değişmesi gerektiğini savundu. Kanal 7 yayınında konuşan Güler, emeklilik sisteminin güncellenmesiyle ilgili "Bizim daha adil, dengeli, hakkaniyetli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini hayata geçirmemiz lazım." dedi.

AK Partili Güler, mevcut emeklilik sisteminin değişmesi gerektiğini savundu. Emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirten Abdullah Güler, Avrupa'daki emeklilik yaş oranına dikkat çekti.

Güler, şöyle konuştu: Şu anda gelişmiş Batı toplumlarına bakın 45 yaşında, 50'li yaşlarda emekli bulamazsınız. Bizim prim miktarını ve yaşı yeniden konuşmamız lazım. Bu sistemin bu haliyle sürdürülebilir olmadığını görüyorum."

BAKANLIKLARDA EMEKLİLİK MESAİSİ

AK Parti Grup Başkanı Güler ayrıca 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların alacakları emekli aylıkları arasında fark oluşacağına ilişkin tartışmaları da değerlendirdi. Güler, konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarının çalışma yürüttüğünü belirtti.

Abdullah Güler, İş Dünyası, AK Parti, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

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