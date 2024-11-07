Emeklilik tartışmaları alevlendi! HAK-İŞ reform çağrısı yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilik tartışmaları alevlendi! HAK-İŞ reform çağrısı yaptı

Emeklilik sisteminde reforma ilişkin son çağrı HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi. Arslan, 2024 ve 2025 yıllarında emekli aylıklarında oluşacak farkın incelenmesini, çalışmaya devam edenlerin daha fazla maaş alması gerektiğini söyledi.

07.11.2024 11:35
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HAK-İŞ, Türkiye'deki emeklilik sisteminin sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Emeklilik Sisteminin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu" açıkladı. HAK-İŞ Akademi tarafından hazırlanan raporun tanıtım toplantısında konuşan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, bu yıl emekli olanlar ile 2025'te emekli olacakların emekli aylıklarında oluşacak fark için çalışma yapılmasını da istedi.

"MAĞDURİYET YAŞANIYOR"

HAK-İŞ Başkanı Arslan, 2025 yılında emekli olacaklara enflasyondan kaynaklı olarak daha az maaş bağlamasından ötürü yaşanan mağduriyete değindi.

"HAK-İŞ olarak bu sorunu köklü bir çözüm olarak görüyoruz. Bugün konjonktürel olarak önümüze gelen 2024 yılında emekli olan bir işçi, eğer 2025 yılında emekli olursa yüzde 35'e varan gelir kaybını, maaş kaybını tartışmaktan öteye büyük bir reformdan bahsediyoruz." dedi.

"SİSTEMDE KALAN DAHA FAZLA MAAŞ ALSIN"

Emeklilik sisteminde köklü bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Arslan, "Bizim düzenlememiz şu; sistemde kalan yani emekli olmadan çalışmaya devam eden insanlar ne kadar fazla sistemde kalırsa o kadar fazla maaş alır. Bu eşyanın tabiatı da bu olması gerekiyor. Daha fazla prim ödeyip, daha az maaş almak; bu gerçekten doğru bir tutum değil. Bundan vazgeçilmeli." şeklide konuştu.

"DÜZENLEME BEKLENTİMİZ VAR"

Hükümetin bu kritik sorunun çözümü konusunda niçin beklemeye geçtiğini bilmediklerini söyleyen Arslan, "Henüz iki ayımız var. Kasım ve aralık ayı. Belki aralık ayının sonuna kadar bir düzenleme yapılabilir. Beklentimiz var. Eğer yapılmazsa bir taraftan erken emekliliği eleştirenler, EYT'yle sosyal güvenlik sistemimize yeni yük getirildi diyenler, emeklilerle ilgili sendikaları suçlayanlar, ki bizi de suçluyorlar EYT'yi savunduğumuz için, ülkeyi bir krize soktuğumuz için." ifadelerini kullandı.

Mahmut Arslan, İş Dünyası, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklilik tartışmaları alevlendi! HAK-İŞ reform çağrısı yaptı - Son Dakika

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