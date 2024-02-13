Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Masada 3 farklı senaryo var - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Masada 3 farklı senaryo var

Emeklilerin gözü Meclis'ten çıkacak olan bayram ikramiyesi zammında. Masada olası 3 senaryo var. Yapılan hesaplamalara göre; yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.

13.02.2024 10:36  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memurlar ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranının yüzde 49,25'e yükselmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı da 7.500 liradan 10 bin liraya çıktı. Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından şimdi gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi.

BAKAN IŞIKHAN: ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ

2024 yılının Emekliler Yılı' olarak ilan edilmesi ve yerel seçimlerin de etkisiyle kulislerde ikramiyelere zam yapılacağı konuşulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde sinyali verdi. Açıklamalarında Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımlara atmaya hazırız" dedi.

TORBA YASAYA EKLENECEK

Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen 8. Yargı Paketi ile birlikte çalışma hayatını ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı torba yasa görüşülecek. Kanal D Ana Haber'de yayınlanan habere göre, emekli ikramiyesine artış sağlayacak düzenleme bu torba yasaya eklenecek. Düzenlemenin mart ayı içerisinde yasalaştırılması bekleniyor.

MASADA 3 FARKLI ZAM SENARYOSU VAR

Yılda iki kez alınan bayram ikramiyelerine yapılacak zam artışının yüzde 50 ile yüzde 150 arasında olması bekleniyor. Masada ise 3 farklı senaryonun olduğu ifade ediliyor. Şu anda ikramiyenin net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkarak yapılan hesaplamalara ve bu senaryolara göre emekli ikramiyesi hesaplaması şöyle hesaplanıyor:

  • Yüzde 50'lik bir zam alınırsa 3 bin
  • Yüzde 100'lük bir zamda 4 bin
  • Yüzde 150'lik bir zamda 5 bin lira
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Masada 3 farklı senaryo var

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hasan Yılmaz: Helal haramdan bahsediyolar vicdan yokki 17 3 Yanıtla
  • Sadık Direk: Bayram ikramiyesi olacağı en fazla 3000 tl emekliler 2000 den sonrası için intibak istiyor seyyanen zam istiyor insanca yaşamak istiyor (ama bu zalim yönetim bu aziz millete çay ile simiti bile layık görmüyor) alıntıdır. 17 0 Yanıtla
  • İSMAİL SOLMAZ: 3000 veya 4000 olur fazlasını beklemesın emekliler....emekliler yılı kutlu olsun...... 13 3 Yanıtla
  • Serkan Basar: dilenci yaptılar iyice emekliyi 8 0 Yanıtla
  • Uğur RİZE: En düsük emekli maasını 14 yapın lazım degil ikramiye 8 0 Yanıtla
  • Talat Keskin: Yandaş kanal patron medyaların üstünden emekliler üstünden algı yapıyor güya hükümet emekliye para verecekmiş emekli aylığına 3 kere zam verdi ama 10 bin i geçemedi seçim yüzünden gündem yaparak emeklileri kandırma çalışmasi yapıyorlar refahın artışı kaçinilmaz olacak bu seçimlerde seçim sonu dolar 40 TL mazot 60 TL olacak gabarda petrol cikdikça zam geliyor diş güçler zam yapıyor medyaya sorarsan öyle derler 6 0 Yanıtla
  • CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
    11:45 CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu

    CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.

  • CHP'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmadı
    11:35 CHP'de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısına Özgür Özel katılmadı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

  • Antalya'da Görülmemiş Bir Yağış
    11:32 Antalya'da Görülmemiş Bir Yağış

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şiddetli yağışa anında müdahale ettiklerini belirterek, metrekareye 300 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Can kaybının olmadığını belirten Böcek, vatandaşların evlerinden çıkmamalarını rica etti ve sel afetinin üstesinden geleceklerini söyledi.

  • Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim
    11:19 Didem Soydan'dan itiraf: Beni aldatan sevgilimden intikam almak için başka biriyle ilişkiye girdim

    Didem Soydan, 3 yıllık ilişkisinde aldatıldığını öğrenince eski sevgilisiyle ilişkiye girerek intikam aldığını söyledi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisine bu durumu söyleyerek ilişkisini bitirdiğini de belirtti.

  • Ortaköy Sahili'nde 2 kişi denize düştü
    11:16 Ortaköy Sahili'nde 2 kişi denize düştü

    Ortaköy sahilinde meydana gelen olayda iki kişi denize düştü. İtfaiye, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olay yerine sevk edildi. Bir kişi kurtarılırken, dalgıçlar diğer kişiyi aramaya devam ediyor.

  • İnfial yaratan video! Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı
    11:00 İnfial yaratan video! Genç kız, babasının ölmek üzere olduğu görüntüleri paylaştı

    Sosyal medyada akıl tutulmasına neden olan görüntülere bir yenisi daha eklendi. Babasının hayatını kaybetmek üzere olduğu görüntüleri hesabından paylaşan bir genç kızın videoya "Aşk acısı da neymiş, sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu düştüğü görüldü.

  • Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı
    10:54 Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

    Gelen son zamların ardından akaryakıt fiyatları litre başına rekor seviyelerden satışa sunuluyor. 14 Mayıs seçimlerinden önce 18,58 TL olan motorinin litre fiyatı, dün gece yapılan 2 lira 56 kuruşluk zam sonrasında 44-46 TL aralığına yükseldi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarındaki artışı tarihi bir seviyeye ulaştırdı.

  • Alkollü kadın ağlayarak çöp konteynerine girmeye çalıştı
    10:49 Alkollü kadın ağlayarak çöp konteynerine girmeye çalıştı

    Büyükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, yol kenarında ağladıktan sonra çöp konteynerine girmeye çalıştı. Yanındaki bir adamın yardımıyla ayakta kalan kadının bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Kumburgaz Mahallesi E-5 Yanyol mevkiinde meydana geldi.

Finans, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Masada 3 farklı senaryo var - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 12:05:16. #1.11#
SON DAKİKA: Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Masada 3 farklı senaryo var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement