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Emekliye 5 bin lira ikramiye Meclis'e geliyor! İşte hesaplara yatacağı tarih - Son Dakika

Emekliye 5 bin lira ikramiye Meclis'e geliyor! İşte hesaplara yatacağı tarih

Son Güncelleme: 23.10.2023 09:48

TBMM'yi yeni haftada oldukça yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye, bütçe, kentsel dönüşüm ve konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi gibi düzenlemeler bu hafta Genel Kurul'da ele alınacak. Yarın görüşülmesi beklenen 5 bin liralık emekli ikramiyesinin ise kasım ayında hesaplarda olması bekleniyor.

Meclis'in yeni haftada gündemi yoğun geçecek. Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurul'da, Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki maddeler görüşülecek. Bu maddeler arasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi yer alıyor.

KASIM AYINDA HESAPLARDA

5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılması bekleniyor. Torba teklif ayrıca, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınmasını öngörüyor.

MECLİS'TE BÜTÇE MESAİSİ

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün ve yarın 12. Kalkınma Planı görüşülecek. Ayrıca Komisyonda 26 Ekim Perşembe günü 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmelere başlanacak. 27 Ekim Cuma günü ise Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DÜZENLEMESİ

Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeleri içeren "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlanacak. Teklifte, deprem bölgesinde yıkım kararı alınan binalarla ilgili yargısal süreçlere ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren teklifle, uygulamada bazı maliklerce veya kiracılarca riskli yapı tespiti yapılmasının engellendiği ve kendi bağımsız birimlerinden tespit için numune alınmasına müsaade edilmediği görüldüğünden, riskli yapı tespitinin, gerekmesi halinde mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle kapalı kapılar veya alanların açtırılması suretiyle yapılabilmesine imkan getirilecek.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekliye 5 bin lira ikramiye Meclis'e geliyor! İşte hesaplara yatacağı tarih - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emekliye 5 bin lira ikramiye Meclis'e geliyor! İşte hesaplara yatacağı tarih - Son Dakika
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