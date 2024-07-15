Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın önüne gidiyor

Ekonomi

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. Milyonların dört gözle beklediği düzenlemede sona gelindi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, belirlenen rakamı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını ifade etti.

Abdullah Güler, yaptığı açıklamada "Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz" dedi.

3 FARKLI SENARYO ÜZERİNDE DURULUYORDU

Emekli zammı için ilk etapta 3 farklı rakam ortaya çıkmıştı. 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının 11.500-12.000-12.500 TL arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyordu.

MASADA İKİ SEÇENEK KALDI

Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre masada 2 farklı seçenek kaldı. En düşük emekli maaşının 12.000 ya da 12.500 lira olacağı konuşuluyor. Kaynaklar, ekonomi yönetiminin elini sıkı tuttuğunu ve 12.000 lirada ısrarcı olduğunu belirtiyor. Son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakamı daha da yukarı taşıyabilir.

4 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı. Bu durum ise yaklaşık 1.8 milyon emeklinin refah seviyesinde herhangi bir değişiklik olmaması anlamına geliyor. 2 milyon emekli ise belirlenen oranın altında zam alabilecek. Kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olanların zam oranı yüzde 24,73'ün altında olacak. Örneğin 8 bin 500 lira olan bir emekli aylığı, yüzde 24, 73'lük zam ile birlikte 10 bin 602 liraya yükselecek. Bu durum ise sadece 600 liralık bir artış anlamına geliyor.