Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

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En düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Belirlenen rakamı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını belirten AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ''Yarın Meclis Başkanlığı'na bunu vereceğiz. Bu akşam netleşecek'' dedi.

15.07.2024 15:47  Güncelleme: 16:03
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Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. Milyonların dört gözle beklediği düzenlemede sona gelindi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, belirlenen rakamı bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını ifade etti.

Abdullah Güler, yaptığı açıklamada "Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz" dedi.

3 FARKLI SENARYO ÜZERİNDE DURULUYORDU

Emekli zammı için ilk etapta 3 farklı rakam ortaya çıkmıştı. 10.000 TL olan en düşük emekli aylığının 11.500-12.000-12.500 TL arasında bir rakama çıkarılacağı konuşuluyordu.

MASADA İKİ SEÇENEK KALDI

Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre masada 2 farklı seçenek kaldı. En düşük emekli maaşının 12.000 ya da 12.500 lira olacağı konuşuluyor. Kaynaklar, ekonomi yönetiminin elini sıkı tuttuğunu ve 12.000 lirada ısrarcı olduğunu belirtiyor. Son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu rakamı daha da yukarı taşıyabilir.

4 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı. Bu durum ise yaklaşık 1.8 milyon emeklinin refah seviyesinde herhangi bir değişiklik olmaması anlamına geliyor. 2 milyon emekli ise belirlenen oranın altında zam alabilecek. Kök aylığı 9 bin 610 liranın altında olanların zam oranı yüzde 24,73'ün altında olacak. Örneğin 8 bin 500 lira olan bir emekli aylığı, yüzde 24, 73'lük zam ile birlikte 10 bin 602 liraya yükselecek. Bu durum ise sadece 600 liralık bir artış anlamına geliyor.

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın önüne gidiyor

Abdullah Güler, AK Parti, Zam, Finans, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • AKN OGZ: Büyük rakammış günlerdir zar zor belirlerler rakamı kendilerine gelince anında ok deniliyor haram olsun 48 2 Yanıtla
    emre kula: Orası öyle kendilerini sıra geldimi bilmem kaç oranında zam kabul edenler kimse demez ki kabul etmiyorum diye hepsi el kaldırıyor şak zam hazır 1 dk bile sürmüyordur ama emekliye asgari ücretli ye geldimi sıra bahaneler üstüne bahaneler üç kuruş zam yaparlar geçerler sözde emekli yılı olacaktı emekli yılı değilde emekli ölüm yılı olduğu kesin 11 0 Ender Kervancıoğlu: 2017 referandumda EVET diyenler tek adamın keyfini beklesin şimdi. 3 0
  • Yaşar Şimşek: 10 000 alan 12500 olursa 12500 alan neden 15 000 olmuyor ben bunu anlamış değilim bu kadar adaletsiz bir artış biz neden yüksek primle emekli olduk. 38 1 Yanıtla
    Bilal Oduncu: reisin adaleti !!!!!!! 19 1 Ali Yeditepe: ülkede adaletin olmadığını anlayamadınmı 0 0
  • Mehmet Yılmaz: e 13 alanlar ne yapacak 27 0 Yanıtla
  • Serdar Yılmaz: ?? Mecliste emekliden 14 kat maaş alan milletvekilleri ile oylama yapılıyor. 1000 tl mi 1500 TL mi zam yapsak. Hey gidi eski günler. Emekliye ayrılan bir adam , ev ve araba faizsiz alabiliyordu. Şimdi emekli ev kirasını ödeyemiyor. Hatta kirasına yetişemediği zamanlarda 4,85 faiz oranları ile bireysel kredi çekmek zorunda kalıyor. 23 2 Yanıtla
  • Kuzey efe: Kendilerine gelince İtibardan tasarruf olmaz diyenler, emeklinin itibarını yerle bir ettiler. 16 1 Yanıtla
  • Murat Kor: ülkede üretim yok herkes yeme peşinde yapın herkese zam yapın memura emekliye ülkenin sonu iyi degil cümle alem hazır peşinde 5 7 Yanıtla
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