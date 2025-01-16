Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

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Maaş zammında umduğunu bulamayan milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyelerine çevirirken hükümet kaynakları düzenleme yapılacağını ancak bütçe dengeleri açısından yüksek bir artış beklenmemesi gerektiğini ifade ediyor. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'yi geçmeyeceği vurgulanıyor.

16.01.2025 08:51
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16 milyonu aşkın emekli, bayramda alacakları ikramiyeye odaklandı. Bu yılın başında, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam aldılar. Zamlı maaşlar henüz hesaplara yatmadı. En düşük emekli maaşı ise yüzde 15.75'lik enflasyon farkı dikkate alınarak 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Bu konuyla ilgili kanun teklifi Meclis gündeminde bulunuyor. Yasalaştıktan sonra emekli maaşlarına yansıyacak.

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da kutlanacak. Habertürk'te yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı'na daha iki buçuk ay olmasına rağmen, geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, bayram ikramiyelerini sabırsızlıkla bekliyor. İkramiye konusu da yasal düzenleme gerektiriyor.

GEÇEN YIL 3'ER BİN TL ÖDENMİŞTİ

Geçen yıl emeklilere iki bayramda 3'er bin TL ödenmişti. Bu yıl emekliler en az 5 bin TL gibi bir ikramiye ödenmesini bekliyor ancak hükümetten gelen sinyaller böyle bir artış yapılmayacağını gösteriyor.

"ŞU ANDA BİR ÇALIŞMA YAPILMIYOR"

Hükümet kaynakları, şu anda bu konuda bir çalışma yapılmadığını ancak süreç içinde bu konuyu gündeme alacaklarını ifade ediyor. Emekli ikramiyelerinde bir artış yapılacaksa bunun için bütçede kaynak oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Geçen yıl Hazine ikramiyeleri öderken borçlanma yoluna gitmişti.

İKRAMİYE EN FAZLA 4 BİN TL OLACAK

Emekli ikramiyelerinde 500 TL'lik bir artış yapılması yönünde bir kanaat hâkim ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle emeklileri bir nebze olsun rahatlatmaya yönelik bir düzenleme yapılabileceği, bu durumda dahi bayram ikramiyelerinin en fazla 4 bin TL'ye çıkarılacağı ifade ediliyor.

Emekli ikramiyeleri 4 bin TL'ye çıkarılırsa, 16 milyon emekli için iki bayramda 128 milyar TL'lik kaynak ayrılması gerekecek. Bu durumda ya bütçeden kaynak ayrılacak ya da dışarıdan borçlanma yoluna gidilecek.

Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Bayram İkramiyesi, Hükümet, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, Dünya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Murat:
    Devlet bayram ikramiyesi vermek zorunda DEĞİL.!!! İkramiye RTE tarafından destek olsun diye verilen hediyedir.! Şimdiki nankörler sanki bundan önceki yöneticiler daha çok veriyormuş gibi tiribe giriyor.! 173 182 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    emekliye baram ikramiyesi verilmek zorunda değil diyen budala. en düşük emekli maai asgari ucretten yüksekti. şimdi yarısı kadar. hala beyi savunuyorsunuz. BAGNAZLAR. 127 97 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    ALLAH BEREKET VERSİN ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN 133 52 Yanıtla
  • Ateş:
    Waaaowwww paraya bak beee...Nasıl harcanır bu kadar para. 88 90 Yanıtla
  • Muhafazakar Milliyetçi:
    Muhtarlığı kaldır emekliye bak, hala bu inat neden anlamıyorum, MUHTARLIK KALDIRILSIN. 155 8 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    ayduvan ayduvan ayduvağğğğnnnnnn 45 104 Yanıtla
  • ERDEM ATEŞ-SİNOP:
    emekliye emekçiye maaşların ev kirasina faturalara çarşı pazar market çocuk eğitim masraflarını karşılayacak maaşlar verin ikramiye kalsın... 114 25 Yanıtla
  • admsrhn@yahoo.com:
    Emekliye gelince bütçe dengesi akıllarına geliveriyor hemen. Garantili ihalelere milyarlarca lira öderken bütçeyi takan yok, kamuya yeni araç alırken bütçe yok, suriyeye para harcarken bütçe yok, oraya buraya para hibe ederken, en baba şirketlerin vergi borcunu silerken bütçe yok. Sizin adaletiniz batsın, halk düşmanısınız… 102 9 Yanıtla
  • AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    ulan site hayatınız yalan. Haber başlığına bak bayram ikramiyesi belli oldu içerde ne verileceği belli değil kaynak aranıyor 4000 lira olabilir. Sizin gibi sitenin taaaaa. 91 2 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Ne gerek var buftek yemeyiz bzd3 49 8 Yanıtla
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