Üye Girişi
EMITT Fuarı'nda Kestel'e büyük ilgi - Son Dakika

EMITT Fuarı'nda Kestel'e büyük ilgi

14.02.2022 09:40
EMITT Fuarı'nda Kestel'e büyük ilgi

Kestel Belediyesi, Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 25. EMITT Fuarı'nda Kestel'i Dünya'ya tanıttı.

Kestel Belediyesi, Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 25. EMITT Fuarı'nda Kestel'i Dünya'ya tanıttı.

Bu yıl 25.'si düzenlenen dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT, 9 - 12 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 14 farklı ülkeden katılımcıların olduğu fuarda, Kestel Belediyesi'nin standı yoğun ilgi gördü. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından fuarı gezmek için gelen binlerce ziyaretçiye Kestel'in tarihi ve kültürel değerleri ile Kestel Belediyesi'nin faaliyetleri anlatıldı. Fuara katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, belediyenin standını ziyaret eden vatandaşlarla birebir hasbihal ederek belediyenin yatırımları ile kültürel ve turizm faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Öte yandan ilçenin yöresel lezzetleri standı ziyaret eden misafirlere ikram edildi. Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar ve ilçedeki kadın dernekleri de standı ziyaret etti.

"Kestel'i en iyi şekilde tanıtma gayreti içerisindeyiz"

Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, " EMITT 2022'de Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Kestel Belediyesi olarak yerimizi aldık. İlçemizin tabiat güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, yöresel lezzetlerini Dünya'ya tanıtmak için buradaydık. Kestel'imiz bildiğimiz gibi doğa turizmi açısından oldukça zengin bir konuma sahip. İlçemizdeki yatırımlarımız ve yenilikçi projelerimiz ile çok daha fazla yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmaya devam edecek. Şelaleleri, eşsiz manzarası ve bünyesinde bulunan lezzetlerle başta Saitabat bölgemiz, özellikle Ortadoğu ülkeleri tarafından oldukça ilgi görüyor. İlçemizin doğusunda yer alan Kazancı Bölgesi'nde yakın zamanda çok farklı ve heyecan verici bir proje başlatacağız. Türkiye'de ahududu denilince yalnızca Kestel ve Bursa akıllara geliyor. Ahududu ve böğürtlenin başkenti Kestel diyebiliriz. Burada da ahudududan üretilmiş lezzetleri ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Bunları ve ilçemizi en iyi şekilde tanıtmanın gayreti içerisindeyiz. Fuara katılan ve ziyaret eden herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500

Kestel Belediyesi, Türkiye, Turizm, Kestel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EMITT Fuarı'nda Kestel'e büyük ilgi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
09:37 Başak Dizer, hamilelik pozlarını paylaştı
09:34 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ceren'in geçmişi ortaya çıkacak mı?
09:28 Rusya'nın iki hafta içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini belirten ABD'li general konuştu
09:18 Halil Falyalı cinayetinde önemli ayrıntı! Mustafa Söylemez'in kiraladığı ev, soruşturmanın seyrini değiştirdi
09:11 Kübra Ece'nin son anlarını eski sevgilisi anlattı: "Senden kurtulmak istiyorum" dedim, balkona koşup aşağı atladı!
09:11 Meral Akşener: İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım
09:09 Yemen'de cip akaryakıt istasyonuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı
09:01 "AK Parti 10 günde yüzde 10 oy kaybetti!" Ekonomist Atilla Yeşilada yorumladı
09:01 Pandemi'de en çok depresyona giren ülke: Türkiye
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 09:51:38. #1.11#
SON DAKİKA: EMITT Fuarı'nda Kestel'e büyük ilgi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement