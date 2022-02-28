Emlak Katılım, çeyrek altın hesaplarıyla ilgili ürünlerini sunan ilk banka oldu - Son Dakika

Emlak Katılım, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen çeyrek altın hesaplarıyla ilgili ürünlerini müşterilerine sunan ilk banka oldu.

Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması kapsamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Emlak Katılım Bankası ile yaptığı iş birliği sonucu geliştirilen yeni finansal ürünlerin tanıtım toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Türkiye ve dünyada altına dayalı tasarrufun asırlardır önemli bir yere sahip olduğunu, bu tasarruf yöntemi için güvenilir finansal çözümlerin öne çıktığını belirtti.

Bir ilke imza atarak altın tasarrufunda öncü bir rol üstlenmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Bayraktar, "Yüzyıllardır önemli bir tasarruf olarak kullanılan altının güvenle korunacağı yeni ürünü hizmete sunuyoruz." dedi.

Katılım bankacılığının en genç üyesi olarak sektörde olmayan ürün ve hizmetleri sunarak farklılaşan müşteri ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Bayraktar, "Hazine ve Maliye Bakanlığının yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili açıkladığı yeni sistem kapsamında geliştirdiğimiz ve Çeyrek Hesap adını verdiğimiz bu yeni uygulama, Türkiye'de yastıkaltı altın birikiminin güvence altına alınması için önemli bir rol üstlenecek." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Çeyrek Hesap ürününün hayata geçirilmesinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün çok önemli destekleri ve katkılarını gördüklerini aktararak, yarın itibarıyla başlayacak Çeyrek Hesap ve 15 Mart itibarıyla da Kazandıran Çeyrek Hesap uygulamalarını müşterilerle buluşturacaklarını bildirdi.

"1 Mart itibarıyla başlıyoruz"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin de Darphane tarafından basılmış olan altınların fiziki olarak toplanması ve vatandaş istediği zaman da fiziki olarak kendilerine verilmesiyle alakalı bir proje çalıştıklarını ifade etti.

Şahin, "En hızlı şekilde hareket ederek sistemi kendi içlerinde kurgulayan Emlak Katılım oldu. Kendi içlerinde sistemlerini kurdular ve kurguladılar. Yarın itibarıyla başlıyoruz." dedi.

Vatandaşın evinde biriktirdiği altınları kaygı duymadan, güvenli bir şekilde sisteme kazandırmasını amaçladıklarını aktaran Şahin, "Daha sonra bu altınlar bize gelecek. Çekileceği zaman da bunlarla alakalı olarak topluca üretimlerini yapacağız. İlgili finans kurum, kurumlarımıza ve bankalarımıza teslim edeceğiz. Müşteriyle ilişkileri finans kurumlarımız ve bankalarımız yürütecek." diye konuştu.

Altınlar hem sıfır risk ve maliyetle güvence altına alınacak hem de değerine değer katacak

Verilen bilgiye göre, Emlak Katılım'ın "Çeyrek Hesap" ve "Kazandıran Çeyrek Hesap" olarak adlandırdığı uygulamaları ile altınlar, hem sıfır risk ve maliyetle güvence altına alınacak hem de değerine değer katacak.

Müşteriler Çeyrek Hesap ve Kazandıran Çeyrek Hesaba yatırdıkları ziynet grubundaki Cumhuriyet altını birikimlerini yine fiziki altın olarak önceden bildirmek kaydıyla istedikleri zaman Emlak Katılım şubelerinden alabiliyorken, her iki hesap türündeki birikimlerini Kur Korumalı TL Katılma Hesabı veya Altın Dönüşümlü TL Katılma hesaplarında değerlendirme imkanına sahip olabilecek.

Şubelerde hesap açılış işlemlerini tamamlayan müşteriler, sonrasında her iki hesap ile ilgili alım-satım ve transfer işlemlerini mobil veya internet şube aracılığıyla yapabilecek ve 7 gün 24 saat çeyrek hesap ile lira, dolar, avro karşılığında çeyrek altın alıp satabilecek.