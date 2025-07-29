Emlak Konut GYO\'nun gayrimenkul sertifikasında halka arz fiyatı netleşti

Emlak Konut GYO'nun Damla Kent projesiyle başlayacak gayrimenkul sertifikası sistemi için halka arz takvimi ve fiyat belli oldu.

TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent Projesi, SPK onaylı Gayrimenkul Sertifikası modeliyle yatırımcılara sunuluyor. Projede yer alan konutlara küçük bütçelerle ortak olunmasını sağlayan sistemle birlikte, konut ve ticari alanlara sertifika karşılığında yatırım yapılabilecek.

1+1 DAİRE İÇİN 631 BİN SERTİFİKA GEREKİYOR

Projede 5.325 konut ve 244 ticari ünite yer alacak. İlk etapta ise 1.540 konut, sertifikalar yoluyla halka arz edilecek.

Gayrimenkul sertifikası ile yatırım yapmak isteyenlerin, örneğin 62 metrekarelik 1+1 bir daire için yaklaşık 631 bin 516, 88 metrekarelik 2+1 daire içinse 863 bin 276 sertifika biriktirmesi gerekiyor.

HALKA ARZ TARİHİ BELLİ OLDU

Sertifikalar, 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım gibi yetkili kurumlar üzerinden talep edilebilecek. Halka arz sonrası Borsa İstanbul'da işlem görecek olan sertifikalar üç farklı işlem modeliyle alınıp satılabilecek.

SERTİFİKA FİYATI NE KADAR?

Her bir gayrimenkul sertifikasının nominal değeri 10 TL olarak belirlenirken, halka arzda yüzde 24,10 iskonto uygulandı. Böylece sertifika başına fiyat 7,59 TL oldu.



