İşte en çok ve en az altına sahip illerimiz! - Son Dakika
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Ekonomi

İşte en çok ve en az altına sahip illerimiz!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre 3 büyük şehir 668 milyar liralık altın mevduatı ile toplamda %50,2'lik paya sahip. En az altın mevduatı ise Ardahan, Kilis, Bayburt, Tunceli, Hakkâri ve diğer doğu illerinde. Yastık altında 5 bin ton civarında altın olduğu, bunların önemli bir kısmının Doğu ve Güneydoğu illerinde tutulduğu belirtiyor.

23.11.2024 10:34
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Altın fiyatları 2024'te en hareketli yıllarından birini yaşarken; kasım ayı, son dönemlerin "volatilitesi en yüksek dönem" olarak kayıtlara geçiyor. Yıl boyunca FED'in faiz indirimi beklentisi, merkez bankalarının yüklü alımları ve jeopolitik risklerden destek bulan ons altın, ekim sonunda 2790 doları test etti ve böylece tarihî zirvesini de gördü.

SAVAŞ RİSKİ FİYATLARI YUKARI TAŞIDI

Kasımda ise önce Trump'ın ABD seçimlerini kazanması ve doların dünyada güçlenmesiyle birlikte düşüşe geçen ons altın, önceki hafta 2537 dolara kadar geriledi. Ancak geçen hafta da Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ilk defa İngiliz ve Amerikan silahlarını kullanması ve Moskova'nın karşılık vermesi, jeopolitik riskleri tekrar yükseltti. Altın, düştüğü yerden hızla yükselişe geçti.

BİR HAFTADA YÜZDE 6 YÜKSELİŞ

Ons altın geçen hafta %6 gibi yüksek bir primle 2716 dolara çıktı. Böylece "Trump ticareti" ile yaşanan değer kaybını da geride bıraktı. Serbest piyasada gram altın fiyatı tekrar 3018 TL'ye ulaşarak kritik seviyenin üzerine çıktı. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda da fiziki gram altın satış fiyatı 3178 TL ve çeyrek altın fiyatı 5 bin 215 TL'ye kadar ivmelendi.

İŞTE ALTINDA GÜNCEL DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Ons altında 2680 doların destek ve 2750 doların direnç olarak takip edilmesi gerektiğini vurgulayan analistler, "Savaşta yaşanan gelişmeler, Trump ticaretinin önüne geçti. Ancak dolar endeksi 108,00 seviyesini test etti, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,40 gibi yüksek bir seviyede ve FED'e dair faiz indirimi belirsizlikleri sürüyor. Bu sebeple altın yatırımcısı dikkat etmeli" uyarısında bulunuyor.

ALTIN HESAPLARININ YARISI 3 BÜYÜK İLDE

Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracı altın, zaman zaman çalkantılarla düşse de bir şeklide toparlanıp tekrar "güvenli liman" özelliğini gösteriyor. Bu sebeple sadece fiziki olarak değil bankalarda da altın mevduatları büyük paya sahip. Türkiye Gazetesi'nin BDDK verilerinden elde ettiği bilgileregöre altın mevduatlarının büyüklüğü İstanbul'da 439,79 milyar TL, Ankara'da 149 milyar TL ve İzmir'de de 78,98 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Bu 3 ildeki altın hesaplarının büyüklüğü, toplamın yüzde 50,2'sini oluşturuyor.

EN ÇOK ALTIN BU İLLERİMİZDE

3 büyük şehir harç tutularak bakıldığında Türkiye'de en fazla altın mevduatına sahip 10 il şöyle:

1- Bursa: 43,64 milyar TL

2- Antalya: 42,85 milyar TL

3- Kocaeli: 34,73 milyar TL

4- Konya: 29,50 milyar TL

5- Adana: 22,40 milyar TL

6- Balıkesir: 20,74 milyar TL

7- Muğla: 20,50 milyar TL

8- Mersin: 20,46 milyar TL

9- Manisa: 16,50 milyar TL

10-Eskişiehir: 16,37 milyar TL

ALTININ EN AZ OLDUĞU KENTLER

BDDK verilerine göre altın mevduatı en düşük il 10 il ise şöyle sıralandı:

1- Ardahan: 536 milyon TL

2- Kilis: 657 milyon TL

3- Bayburt: 698 milyon TL

4- Tunceli: 771 milyon TL

5-Hakkâri: 808 milyar TL

6- Iğdır: 1,04 milyar TL

7- Şırnak: 1,10 milyar TL

8- Muş: 1,17 milyar TL

9- Siirt: 1,29 milyar TL

10- Ağrı: 1,42 milyar TL

Bu veriler sadece bankalardaki altın mevduatlarını gösterirken; Dünya Altın Konseyi'nin tahminlerine Türkiye'de yastık altında da 4 bin 500-5 bin ton civarında altın bulunuyor. Uzmanlar, yastık altı birikimler de dikkate alındığında, Doğu ve Güneydoğu illerinde yüksek miktarda altın olabileceğini belirtiyor.

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Son Dakika Ekonomi İşte en çok ve en az altına sahip illerimiz! - Son Dakika

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