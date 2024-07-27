En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM\'de kabul edildi.

Ekonomi

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Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını amaçlayan 29. madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

ZAM FARKLARI AĞUSTOS AYININ BAŞINDA YATACAK

TBMM'den geçen yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması da gerekiyor. Yaklaşık 3 milyon 703 bin emeklinin zam farklarının da ağustos ayının başında yatırılması planlanıyor.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Farkın ne zaman yatması önemli değil. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için yatacak. Ay başında emekli maaşlarını alıyorsa 1 Ağustos'ta 12 bin 500 yerine 17 bin 500 alacaklar. Temmuz ayında farkları almayalı çok yüksek diye düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

ERDOĞAN: EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek şunları söylemişti: "Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz." diye konuşan Erdoğan, "Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz."