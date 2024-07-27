En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. - Son Dakika
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Ekonomi

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

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En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

27.07.2024 21:07  Güncelleme: 21:19
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Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını amaçlayan 29. madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

ZAM FARKLARI AĞUSTOS AYININ BAŞINDA YATACAK

TBMM'den geçen yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması da gerekiyor. Yaklaşık 3 milyon 703 bin emeklinin zam farklarının da ağustos ayının başında yatırılması planlanıyor.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Farkın ne zaman yatması önemli değil. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olduğu için yatacak. Ay başında emekli maaşlarını alıyorsa 1 Ağustos'ta 12 bin 500 yerine 17 bin 500 alacaklar. Temmuz ayında farkları almayalı çok yüksek diye düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.

ERDOĞAN: EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek şunları söylemişti: "Bizler toplumumuzun her kesimi gibi emeklilerimizin de daima yanındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmemek için azami gayret gösteriyor, elimizden gelenin daha fazlasını imkanlar nispetinde yapıyoruz." diye konuşan Erdoğan, "Eldeki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Engelleri aşmayı kendimize şiar edinmiş bir iktidar olarak sürekli tüm vatandaşlarımızın refahını artırmak için sürekli yeni yol haritaları oluşturuyoruz. Ekonomik istikrardan taviz vermeden, popülizm tuzaklarına düşmeden en rasyonel adımı nasıl atarız anlayışı içinde hareket ediyoruz."

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM\'de kabul edildi.

Tbmm Genel Kurulu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ahmet Çetin: Kul hakkı yiyenlerin Allah bütün haklarını yesin 37 2 Yanıtla
  • rıfat eren: ne kadar çok sevindik 12500 ye ye bitmez farkını alır almaz tatile çıkarım 31 5 Yanıtla
    ferhat eser: Endonezyada bunuda bulamıyolar kardeş idare edin 5 15 Kemal Demir: Şükret! Dedemin annesini hatırlıyorum. ziraat bankasına gitmiştik 3 ayda bir maaşı vardı. Çok komik bir rakamdı. Kuyruk vardı bankanın önünde. 2 saat civarı bekledik. Görevli çıktı IMF para vermediği için maaşlar verilemeyecek. Boşuna beklemeyin dedi. Rahmetli o yaşında yine mi para vermedi imefe demişti. 4 2
  • GÖKHAN DUMAN: büyük başarı tebrik ederim biz ivedikle bekliyoruz başka ne gibi güzel işlerin altina imza atılacak.???? yazık yazık ama hepimiz Titanik gemisine bindik ne olacak izliyoruz sadece. 16 0 Yanıtla
  • Turgay Kayaoğlu: Hayırlı uğurlu olsun Rabbim devletimizi payidar milletimizi bahtiyar eylesin 3 10 Yanıtla
    Yldry Srcck: Akmal seni 4 1
  • Kenan Gunduz: Allahım sen devletimize milletimize zeval verme 1 0 Yanıtla
  • Arzu Güdücü: Arkadaşlarımın hepsi zaten zamlı maaş aldılar(12.500 TL)ben 11.500 TL aldım bu ay.Hepimiz 10000 TL alıyorduk benim neden böyle yattı anlamış değilim inşallah benim farkımı da yatırırlar en kısa zamanda... 0 0 Yanıtla
  • Kadir Aslim: 10700 tl aldım bunlar ne yapıyor acaba biliyorlar mı 12500 deyim duruyolar 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

21:08 En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.
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