En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde

Geniş Video İzle

Asgari ücretin netleşmesine ramak kala emekli maaşlarında da hesaplamalar arttı. En düşük emekli maaşını belirlemek için yeni bir formül gündeme gündeme geldi. Yeni formülle emekli maaşlarındaki adaletsizliklerin giderilmesi ve emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

21.12.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılının ilk günlerinde emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı kesinleşecek. Ayrıca, en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme de masada olacak. Çalışmaların detayları ve zam oranları üzerinde yapılan hesaplamalar kamuoyuyla paylaşılacak.

OCAK AYINDA MAAŞLAR ARTIYOR

2025 yılı ocak ayında, emekli maaşlarında artış yaşanacak. İlk olarak kök maaşlar güncellenecek, ardından en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak. Mevcut durumda 12.500 TL olan en düşük maaşın artırılması bekleniyor. Bu zamla birlikte 16 milyon emeklinin gelir seviyesinde önemli bir iyileşme sağlanacak.

ENFLASYON VERİLERİ ZAM ORANINI BELİRLEYECEK

Emekli maaş zam oranı, 3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine dayanarak hesaplanacak. Bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli bir şekilde çalışacak. Yapılacak değerlendirmelerle hem maaş zam oranları hem de bütçe düzenlemeleri belirlenecek.

En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ ZAM ORANINI ŞEKİLLENDİRİYOR

Henüz 6 aylık enflasyon oranı kesinleşmemiş olsa da, yıl sonu enflasyon tahminleri şekillenmeye başladı. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak açıklanırken, yıl sonu için tahminler enflasyonun yüzde 45-46 aralığında olacağını gösteriyor. Bu verilere dayanarak, emekli maaşlarına yapılacak artışın yüzde 16,25-16,50 aralığında olacağı öngörülüyor.

EŞİTLEME FORMÜLÜ YENİDEN GÜNDEMDE

Geçmiş dönemlerde, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkları refah payı artışıyla eşitlenmişti. 2025 yılında da benzer bir eşitleme formülünün gündeme gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda, Emekli Sandığı emeklilerinin zam oranlarının diğer gruplarla eşitlenmesi öne çıkıyor.

En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde

REFAH PAYI BU DÖNEMDE BEKLENMİYOR

Ekonomi yönetimi, enflasyonu düşürmeyi öncelikli hedef olarak belirledi. Bu nedenle, önceki dönemlerde uygulanan refah payı artışlarının bu yıl gündeme gelmesi beklenmiyor. Maaş artışları yalnızca TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belirlenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ FORMÜL

2025'in ocak ayında, en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Mevcut durumda 12.500 TL olan en düşük maaşın, 15.000 TL'ye yükseltilmesi en güçlü senaryo olarak öne çıkıyor. Ancak bu artış için Meclis onayı gerekecek.

En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde

Ekonomi, Hükümet, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Erbay Mercan:
    15 bin TL yi biz onlara verelim de muhalefeti de iktidar vekilleri de sussun kendi maaşlarına bir gecede faiş zam yapmayı biliyorlar 600 vekile de hakkımız haram zıkkım olsun 93 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    allah sizi de emekli maasina muhtac etsin. o zaman gorurum superi guzeli emekliyli ni 63 1 Yanıtla
  • Ömer Bilgin:
    formüle gerek yok kardeşim, Asgari ücrete eşitleyin ,her seferinden emekli ne alacağını beklemesin ,zor birşey değil 60 0 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Ayıp be vereceğiniz 1-2 bin liranin formülü mü olur... Yazıklar olsun... 45 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    En Düşük 17.500Tl olacak para var ama yok 22 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    13 kök maaşı olan insanlara haksızlık olmazmi bu çok adaletsiz bir şey 21 1 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Demek oluyorki yüksek pirim ödeyenler ile en düşük prim ödeyenler birleştirilerek tek tip emeklilik yapılacak. Buradan kayıt dışı çalışmayı hırsızlığı teşvik eden bir yönetim ile maalesef karşı karşıya kalırız, eğer yazılanlar uygulanırsa. 20 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ben 3 asgari ucretyen yatti hep simdi onlari yukseltip bana yaklasatiracaklar nerdeyse 15 3 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    6000 bin gün ile 12000 vs daha fazla prim alan kişiler için de bir düzenleme haktır 15 2 Yanıtla
  • Sümbül Dağı:
    13.000 düz rakam emekliye 15.000 çok 2 14 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
13:18 Bakan Fidan’a açık açık soruldu: HTŞ’yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:27:06. #1.12#
SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.