En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? İşte masadaki rakam

Ekonomi

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Aralık ayıyla birlikte milyonlarca asgari ücretli çalışan, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamma kilitlenirken, artış rakamları da merakla bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ALACAKLAR

Asgari ücret zammını Asgari ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Komisyonun ilk toplantısı ise 10 Aralık'ta. Memur ve emekli zammında ise enflasyon belirleyici olacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2024'ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise 2025'in ilk yarısında toplu sözleşmeden gelen yüzde 6'lık zam ve enflasyon farkı alacak.

YÜZDE 14,57'LİK ZAMMI ŞİMDİDEN GARANTİLEDİLER

Aylık enflasyon temmuzda yüzde 3,32, ağustosta yüzde 2,47, eylülde yüzde 2,97, ekimde 2,88, kasımda ise yüzde 2,24 geldi. Temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 14,57'lik zammı şimdiden garantiledi.

ARALIK AYI RAKAMLARIYLA ZAM TUTARI KESİNLEŞECEK

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6'lık toplu sözleşme zammına yüzde 4,15'lik enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 10,4'lük zammı cebine koydu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli zammı kesinleşecek. Aralık ayında enflasyonun yüzde 2 ila 3 arasında gelmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Bu da enflasyonun yani emekli zammının yüzde 17-18 bandına çıkması anlamına geliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu oranlarda zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşının da 14-15 bin lira arasında bir rakam olması bekleniyor.