En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam - Son Dakika
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Ekonomi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

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Yaptığı hesaplamaya göre; yeni yılda en düşük emekli maaşının 14 bin TL ile 15 bin TL arasında olacağını ifade eden SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ''Kök aylığı düşük olanlar için sıfır zam riski devam etmektedir. Bu konuda hükümet cephesinin bir iyileştirme yapacağı kanaatindeyim'' dedi.

28.10.2024 12:06  Güncelleme: 12:46
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Artan enflasyonla birlikte geçim sıkıntısı yaşayan kesimlerin başında gelen emekliler yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Resmi olmayan verilere göre; enflasyonun 3 haneli rakamlara dayanması gündelik yaşamı olumsuz etkilerken maaşlarda büyük bir finansal kayba neden oldu. Temmuz ayında emeklilere 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken asgari ücretliye herhangi bir ara zam yapılmadı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Milyonlarca asgari ücretli ve emekli 2025 yılında maaşlarının ne kadar zamlanacağını merak ediyor. Her fırsatta geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren emekliler ile ilgili çarpıcı tahmin SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan geldi.

ENFLASYON YÜZDE 1 ARTARSA...

Eylül ayı itibarıyla emeklilerin alacağı 3 aylık enflasyon farkının yüzde 8.92 olduğunu aktaran belirten Yılmaz, yıl sonuna kadar her ay enflasyon yüzde 1 artarsa farkın yüzde 12.22 olacağını söyledi. Sonraki süreçte aylık enflasyon her ay için yüzde 2 olursa emeklilerin alacağı yıl sonu enflasyon farkının yüzde 15.59 olacağını belirten Yılmaz, bu oranın her ay için 3 olması halinde farkın yüzde 19.32 olarak maaşlara yansıyacağını belirtti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI HESAPLADI

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşının 14 bin TL ile 15 bin TL arasında olacağını tahmin ettiğini belirterek "Kök aylığı düşük olanlar için sıfır zam riski devam etmektedir. Bu konuda hükümet cephesinin bir iyileştirme yapacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam

Hükümet, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Hesaplama yapıldı, işte telaffuz edilen rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Yunus Uslu:
    En düşük memur maaşı ile özel sektör ve emekliler arasında iyice uçurum oldu . Memur maaş zamlarını düşük tutup özel sektör ve emeklilere iyileştirmenin daha fazla yapılması lazım 122 43 Yanıtla
    İhsan:
    memurla alıp veremediğiniz ne kardeşim. memura düşük zam diyeceğine,özel sektöre daha fazla zam desen nasıl olurdu? hadi onu da geçtim,özel sektördekinin maaşını devlet mi veriyor,patronuna söyle 100 bin TL maaş versin,sorumlusu memurmuş gibi derdin var 0 0
    Emir Emir:
    YUNUS,EMEKLİ MAAŞI ÇALIŞANIN EMEKLİ SANDIĞINA KESİLEN VE BİRİKEN PARALARININ KARŞILIĞI OLARAK VERİLEN BİR MAAŞTIR.MEMUR MAAŞINI KESİN BİZE VERİN DİYEREK BOŞ BİLGİSİZ BİR YORUM YAPMIŞSIN.ÖZEL SEKTÖRDE HAKLARINI YAĞMALATIRKEN GIK ÇIKARMAYIP HAK YEME KONUSUNDA BORAZAN GİBİSİN. 0 0
  • Abdulselam Gelturan:
    benim anlamdimğım şey emekliler neden ağlıyor ki hem 25 yıldır iktidara oy verirler hem ağliyorlar bence 15 bin bile fazla hiç vermesinler 93 27 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    onu da vermesinler. allaha nasil hesap verecekler cok merak ediyorum. suslumanlar. bilal beye ver 14 binlira 1 gun gecinirse ben essoglessegim. 109 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    dunya 5 den buyuk demeyle buyuk olunmuyor. 105 7 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Yüksek prim yatırıp emekli maaşı alanlar ne olacak yarın beş sene sonra düşük prim ödeyen de ben aynıyım maaş alacağım böyle bir haksızlık olamaz ona göre ayarlayın 75 6 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Kendisine gelince 55 bin Türk halkına gelince damla damla haram olsun 64 2 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Son sözü sandikta vercez. Kimsenin bisey demesine gerek yok. Ezilen emekli kok maas alan emekli zaten. Yetim maasi alan yasamasin diyorlar ama digerleri en az 18-20-25 emekli maasi aliyor. Mutlaka hepsi ayni olmalidir. Duyrulur 33 11 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Yeter mi Hiç Bir Düşünün Ekonomi Çok Kötü Alım Gücü Yok 35 3 Yanıtla
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