En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam - Son Dakika
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Ekonomi

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek\'in önüne konulan 3 rakam

AK Parti, en düşük emekli aylığının artması için çalışma başlattı. Düzenlemeden, kök maaşı 10 bin liranın altında olan 1.8 milyon emekli yararlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda bir çalışma yaparak emekliler için 3 alternatif rakam hazırladı. Bakan Işıkhan yaptığı çalışmayı da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sundu.

09.07.2024 10:00
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Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşen zam rakamları doğrultusunda ayarlanan tutarlar milyonlarca memur ve emeklilerin hesaplarında gelecek hafta yatırılmaya başlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da büyük mağduriyete neden olan bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptığı ortaya çıktı. Bakan Vedat Işıkhan'ın çalışması 3 alternatiften oluşuyor.

  1. 11 bin 500 TL'ye,
  2. 12 bin TL'ye,
  3. 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi.

KABİNEYE SUNUM YAPTI

Bakan Işıkhan'ın emekliye seyyanen zam yapılmasına ilişkin olarak kabine toplantısında bir sunum yaptığı öğrenildi. Vedat Işıkhan emeklilerin durumunun iyileştirilmesi konusundaki çabalarını sürdürüyor. Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu teklifler üzerinde bir çalışma yapacak. Üç alternatiften hangisi kabul edilirse Meclis'te yasalaştıktan sonra emeklilerimizin maaşına yansıtılacak. 10 bin TL alacak olan emeklilerimizin maaşının 12 bin TL'ye yükseltilmesi durumunda bundan 3 milyon 800 bin emekli yararlanacak. 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi kabul edilirse 4 milyonu aşkın emeklimiz bundan istifade edecek.

MEMUR-SEN'DEN EK ZAM ÇAĞRISI

Öte yandan temmuzda memur ve memur emeklileri yüzde 19,31'lik enflasyon farkı zammı alacak. Memur-Sen, bu oranın yetersiz olduğu görüşünde. Memur ve emekliye ek zam yapılması gerektiğini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz mevcut ortaya çıkan rakamın iyileştirme oranı olarak yüzde 19,31'in bu anlamda uzun vadede çalışanı zorlayacağı öngörüsünü yapıyoruz. Diliyoruz ki enflasyon aşağıya doğru çekilsin. Çünkü siz ne kadar zam alırsanız alın düşük enflasyon ve piyasa istikrarını sağlayamadığınız zaman aldığınız zam bir tarafa geri gider." diye konuştu.

Vedat Işıkhan, Mehmet Şimşek, AK Parti, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Bilişim Hurda: muhalefet ve iktidar oy alacagım diye EYT gündeme getirip milyonları emekli yapmak yerine Avrupa'da olduğu gibi 65 yaşında emekli şartı getirilseydi ekonomi her ay böyle darbe almaz 65 yaş üstü emekli olanlar da hakettiği gibi bir emeklilik yaşardı. Hangi hükümet olursa olsun bu yükün altında zamanla edilecektir. 51 41 Yanıtla
    Erol MARASLI: Sende ülkemizdeki yaşam standartlarını Avrupa standartlarına ulaştırdıgında onlar gibi 65 yasında emekli yap.ayrıca ülke ekonomisinin kötü yönetimini bir kenara bırakıp tüm sucu 2 milyon eyt liye yıkmayın 24 6 Murat Çevre: Avrupa için 65 normal fakat Türkiye şartlarında çok fazla çünkü insanlar 55 den sonra işten çıkartılıyor çalışamaz hale geliyor. Birde tabi bu benim görüşüm Memur a çok fazla zam yapıldı onunda yansıması var tabiki 13 4 isa güleryüz: eyt battimi sana eytden önce emekli ucuyomuydu 10 6 Mehmet Tosun: Aynen doğru kardeşim katılıyorum Avrupa’da 8 çalışan 1 emekli. Türkiye’de 2 çalışan 1 emekli. Eyt yanlış bir politika idi. Hangi hükümet gelirse gelsin bu yükün altından kalkması zor. 4 7
  • deniz beştaş: 10 bin yeter fazla bile sogan ekmekle devamkeeee 34 13 Yanıtla
  • Kadir yılmaz: emekliler yılı bu sene. seçimden evvel Temmuz'u bekleyin dememişlermiydi? herşey 2000 tl için o da meçhul!! 30 3 Yanıtla
  • Murat: Sayın yetkililer biz aramızda para toplayıp size 12.500 TL verelim siz geçinmeye çalışın. bakalım nasıl olacak 33 0 Yanıtla
  • Şükrü null: en düşük emekli maaşı diye diye yüksek prim ödeyenlere haksızlık ediliyor. 19 2 Yanıtla
    Yaşar Şimşek: bundan sonra asgari ücretle emekli olmak daha faydalı yüksek prim fazla prim ödemek bi şey değiştirmiyor ikiside aynı 9 0
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