En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek\'in önüne konulan 3 rakam

Ekonomi

Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netleşen zam rakamları doğrultusunda ayarlanan tutarlar milyonlarca memur ve emeklilerin hesaplarında gelecek hafta yatırılmaya başlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da büyük mağduriyete neden olan bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaptığı ortaya çıktı. Bakan Vedat Işıkhan'ın çalışması 3 alternatiften oluşuyor.

11 bin 500 TL'ye, 12 bin TL'ye, 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi.

KABİNEYE SUNUM YAPTI

Bakan Işıkhan'ın emekliye seyyanen zam yapılmasına ilişkin olarak kabine toplantısında bir sunum yaptığı öğrenildi. Vedat Işıkhan emeklilerin durumunun iyileştirilmesi konusundaki çabalarını sürdürüyor. Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bu teklifler üzerinde bir çalışma yapacak. Üç alternatiften hangisi kabul edilirse Meclis'te yasalaştıktan sonra emeklilerimizin maaşına yansıtılacak. 10 bin TL alacak olan emeklilerimizin maaşının 12 bin TL'ye yükseltilmesi durumunda bundan 3 milyon 800 bin emekli yararlanacak. 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi kabul edilirse 4 milyonu aşkın emeklimiz bundan istifade edecek.

MEMUR-SEN'DEN EK ZAM ÇAĞRISI

Öte yandan temmuzda memur ve memur emeklileri yüzde 19,31'lik enflasyon farkı zammı alacak. Memur-Sen, bu oranın yetersiz olduğu görüşünde. Memur ve emekliye ek zam yapılması gerektiğini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz mevcut ortaya çıkan rakamın iyileştirme oranı olarak yüzde 19,31'in bu anlamda uzun vadede çalışanı zorlayacağı öngörüsünü yapıyoruz. Diliyoruz ki enflasyon aşağıya doğru çekilsin. Çünkü siz ne kadar zam alırsanız alın düşük enflasyon ve piyasa istikrarını sağlayamadığınız zaman aldığınız zam bir tarafa geri gider." diye konuştu.