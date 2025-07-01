En düşük emekli maaşına zam sinyali! İşte masadaki rakamlar - Son Dakika
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Ekonomi

En düşük emekli maaşına zam sinyali! İşte masadaki rakamlar

01.07.2025 10:18
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En düşük emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon kişi 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon farkının ardından zam alamayacak. AK Parti konuyla çalışma başlatılacağını açıklarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından gerekli görüşmelerin yapılacağını ve rakamın TBMM'ye sunulacağını söyledi. İşte kulislerde konuşulan rakamlar...

3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emekli zammı netleşecek. Hükümetin öncelikli gündemi, en düşük emekli maaşının artırılması olacak. Kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olan emekliler, mevcut haliyle temmuz ayında zam alamıyor. Bu nedenle, düşük maaşlı emeklilerin tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme planlanıyor.

"3 TEMMUZ SONRASI GÖRÜŞMELERİ YAPACAĞIZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, "3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE de ortaya çıkacak. Bu rakamların netleşmesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Ardından konu ile ilgili rakam çok kısa süre içinde Meclis'e sunulacaktır. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir" dedi.

Bakan Işıkhan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de konuyla ilgili açıklamalar yaptığını hatırlatarak, "İnşallah hayırlı olur emeklilerimiz için" ifadesini kullandı.

KAMU İŞÇİLERİNE SON TEKLİF BU HAFTA

Toplu sözleşme süreciyle ilgili de bilgi veren Işıkhan, kamu işçilerini kapsayan görüşmelerde sona gelindiğini belirtti. Işıkhan, "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız. İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde zam oranının yüzde 16.81'e ulaşması ve en düşük maaşın 16.901 TL olması bekleniyor.

Bununla birlikte, enflasyondan bağımsız olarak yapılabilecek artış senaryoları da konuşuluyor. Bu senaryolara göre;

  • Yüzde 20 zam yapılırsa maaş 17.363 TL olacak,
  • Yüzde 25 zam durumunda maaş 18.086 TL'ye çıkacak,
  • Yüzde 30 zam uygulanırsa en düşük maaş 18.810 TL seviyesine ulaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, zam oranı ve nihai maaş tutarı da kesinlik kazanacak.

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Son Dakika Ekonomi En düşük emekli maaşına zam sinyali! İşte masadaki rakamlar - Son Dakika

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